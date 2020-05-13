Деньги от МВФ пойдут на зарплату врачам, – Фурса о международной помощи

О помощи и требованиях МВФ и о принятии "антиколомойского" законопроекта – в эфире 24 канала в программе "Что это было?" рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса и нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

О помощи от МВФ

МВФ – это спасение для всех украинцев, он поможет избежать дефолта. Такое мнение в эфире 24 канала в программе "Что это было?" выразил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Он отметил, что в этом году мы можем получить первым траншем 1 миллиард 750 миллионов долларов и эти деньги поступят прямо в бюджет Украины. И добавил, что в целом размер финансирования от МВФ на 2020 год составит примерно 3,5 миллиарда долларов.

Эксперт отметил, что обычно эти деньги бы ушли в резервы Национального банка и их нельзя было раздать людям. Однако, в связи с экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса помощь получат те, кто в этом больше нуждается.

На этот раз МВФ согласился, чтобы эти деньги пошли прямо в бюджет. Поэтому когда они поступят – пойдут на зарплаты врачам или на пособие по безработице,

– заявил Фурса.

Он сказал, что в этом году существует проблема рекордного дефицита бюджета из-за увеличения расходов на финансирование послекризисных программ. В то же время, уменьшаются доходы, поэтому эта помощь нам нужна.



Сергей Фурса / Фото 24 канал

Кроме того, по словам банкира, если Украине нужны деньги от МВФ, то она должна выполнять соответствующие условия и внушать доверие в себя как в заемщика.

МВФ дает Украине самые дешевые деньги в мире под обещания, что она изменится, сделает реформы и больше не будет нуждаться в помощи,

– пояснил эксперт.

Фурса добавил, что каждая страна мира рефинансирует свои долги и привлекает новый долг, чтобы гасить старый – и это нормально. Но большинство цивилизованных стран мира постоянно имеют доступ к рынку и к инвестиционным деньгам.

Что известно об откатах реформ и МВФ?Сначала были проблемы с законом о рынке земли, который также был важен кредиторам. Одним из главных требований и причин задержек предоставления программы кредитования от МВФ было принятие закона о невозвращении банков бывшим владельцам или так называемый "антиколомойский" закон. Кроме того, МВФ прислал Офису Зеленского официальное письмо: зацепите независимость НАБУ – новой программы не будет.



Верховная Рада приняла так называемый "антиколомойский" закон о банках и закон о рынке земли, а вопрос в отношении директора НАБУ Сытника отложился – значит Украина получит транш от МВФ, однако уже по новому соглашению.



Международный валютный фонд изменил условия сотрудничества: вместо трехлетней программы сейчас обсуждают формат stand-by, который рассчитан на полтора года. Кроме сроков, изменится и общая сумма кредита, а также условия его получения.

Об "антиколомойском" законопроекте

Сергей Фурса также считает, если бы не было коронакризиса, то "антиколомойский" законопроект не приняли бы. Сейчас такое решение власти обеспечит стране финансовую стабильность на ближайшие месяцы.

Учитывая кризис, закрытость внешних рынков и то, что МВФ является единственным источником финансирования тогда, когда есть рекордный дефицит бюджета, то Рада была вынуждена принять законопроект, даже если этого не хотела,

– сообщил Фурса.

Он также добавил, что это "промежуточная победа" и есть определенные риски. По его мнению, если ситуация с МВФ стабилизировалась, то история с "Приватбанком" еще не закончена.

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"Депутаты, которые связаны с Коломойским, а это – Юлия Владимировна, Дубинский и ОПЗЖники – пойдут в Конституционный суд. Если сейчас я понимаю, что у власти есть политическая воля для того, чтобы принять этот закон, потому что приближается дефолт, то потом, когда кризис пройдет, то вполне возможно, они попытаются это отыграть назад", – сказал Фурса.

Что предусматривает "антиколомойский" законопроект?► Процессы, которые начались по выводу с рынка неплатежеспособных банков, не могут останавливаться судами. То есть решения судов не повлияют на акты правительства, Минфина или Нацкомиссии по ценным бумагам.



► Законопроект запрещает арест имущества и денег банка, который признан неплатежеспособным или в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии или ликвидации банка. Этот пункт не касается случаев ликвидации банка по решению его владельцев.



► Главным пунктом является то, что бывшие или действующие владельцы банков, права которых были нарушены незаконными решениями органов государственной власти, смогут получить только денежную компенсацию. То есть законопроект фактически исключает возможность возвращения национализированного банка его прежнему владельцу. Но деньги бывшему владельцу компенсируют, если нарушение будет доказано.

Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал том, как происходило принятие "антиколомойского" законопроекта. Подробнее – смотрите в видео.