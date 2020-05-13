Гроші від МВФ підуть на зарплату лікарям, – Фурса про міжнародну допомогу

Про допомогу і вимоги МВФ та про ухвалення "антиколомойського" законопроєкту – в ефірі 24 каналу у програмі "Що це було?" розповіли інфестиційний банкір Сергій Фурса та нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Про допомогу від МВФ

МВФ – це порятунок для всіх українців, він допоможе уникнути дефолту. Таку думку в ефірі 24 каналу в програмі "Що це було?" висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Він наголосив, що цьогоріч ми можемо отримати першим траншем 1 мільярд 750 мільйонів доларів, а ці гроші надійдуть прямо в бюджет України. І додав, що загалом розмір фінансування від МВФ на 2020 рік складе приблизно 3,5 мільярда доларів.

Експерт зазначив, що зазвичай ці гроші б пішли в резерви Національного банку і їх не можна було роздати людям. Проте, у зв'язку з економічною кризою через пандемію коронавірусу, допомогу отримають ті, хто цього більше потребує.

Цього разу МВФ погодився, щоб ці гроші пішли прямо в бюджет. Тому коли вони надійдуть – підуть на зарплати лікарям чи на допомогу з безробіття,

– заявив Фурса.

Він сказав, що цьогоріч існує проблема рекордного дефіциту бюджету через збільшення видатків на фінансування післякризових програм. Водночас, зменшуються доходи, тому ця допомога нам потрібна.



Сергій Фурса / Фото 24 канал

Крім того, за словами банкіра, якщо Україні потрібні гроші від МВФ, то вона повинна виконувати відповідні умови і вселяти довіру у себе як у позичальника.

МВФ дає Україні найдешевші гроші у світі під обіцянки, що вона зміниться, зробить реформи і більше не буде потребувати допомоги,

– пояснив експерт.

Фурса додав, що кожна країна світу рефінансує свої борги і залучає новий борг, щоб гасити старий – і це нормально. Але більшість цивілізованих країн світу постійно мають доступ до ринку і до інвестиційних грошей.

Що відомо про відкати реформ та МВФ?Спочатку були проблеми з законом про ринок землі, який також був важливий кредиторам. Однією з головних вимог та затримок надання програми кредитування від МВФ було прийняття закону про неповернення банків колишнім власникам або так званий "антиколомойський" закон. Окрім того, МВФ надіслав Офісу Зеленського офіційного листа: зачепите незалежність НАБУ – нової програми не буде.



Верховна Рада ухвалила так званий "антиколомойський" закон про банки та закон про ринок землі, а питання щодо директора НАБУ Ситника відклалося – відтак Україна отримає транш від МВФ, однак вже за новою угодою.



Міжнародний валютний фонд змінив умови співпраці: замість трирічної програми зараз обговорюють формат stand-by, який розрахований на півтора року. Крім термінів, зміниться й загальна сума кредиту, а також умови його отримання.

Про "антиколомойський" законопроєкт

Сергій Фурса також вважає, якби не було коронакризи, то "антиколомойський" законопроєкт не прийняли б. Зараз таке рішення влади забезпечить країні фінансову стабільність на найближчі місяці.

З огляду на кризу, закритість зовнішніх ринків і те, що МВФ є єдиним джерелом фінансування тоді, коли є рекордний дефіцит бюджету, то Рада була змушена прийняти законопроєкту, навіть якщо того не воліла,

– повідомив Фурса.

Він також додав, що це "проміжна перемога" і є певні ризики. На його думку, якщо ситуація з МВФ стабілізувалась, то історія з "Приватбанком" ще не закінчена.

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"Депутати, які пов'язані з Коломойським, а це – Юлія Володимирівна, Дубінський і ОПЗЖники – підуть в Конституційний суд. Якщо зараз, я розумію, що у влади є політична воля для того, щоб прийняти цей закон, бо наближається дефолт, то потім, коли криза мине, то цілком можливо, вони спробують це відіграти назад", – сказав Фурса.

Що передбачає "антиколомойський" законопроєкт?► Процеси, які розпочалися щодо виведення з ринку неплатоспроможних банків, не можуть зупинятися судами. Тобто рішення судів не вплинуть на акти уряду, Мінфіну чи Нацкомісії з цінних паперів.



► Законопроєкт забороняє арешт майна і грошей банку, який визнано неплатоспроможним або щодо якого ухвалено рішення про відкликання банківської ліцензії чи ліквідацію банку. Цей пункт не стосується випадків ліквідації банку за рішенням його власників.



► Головним пунктом є те, що колишні чи чинні власники банків, права яких були порушені незаконними рішеннями органів державної влади, зможуть отримати лише грошову компенсацію. Тобто законопроєкт фактично виключає можливість повернення націоналізованого банку його колишньому власнику. Але гроші ексвласнику компенсують, якщо порушення буде доведено.

Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів те, як відбувалося ухвалення "антиколомойського" законопроєкту. Детальніше – дивіться у відео.