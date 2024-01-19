Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил 24 Каналу, что финансирование социальных расходов, в том числе политических партий, происходит на средства макрофинансовой помощи от партнеров. Есть другой способ.

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"При условии предоставления макрофинансовой помощи ни одну копейку из этих средств нельзя потратить на войну", – подчеркнул Пендзин.

Все заработанное в виде налогов и сборов – 1,7 триллиона гривен – и так полностью направляют на безопасность и оборону. Никаких других расходов там нет.

Как можно обойти формальный запрет

Идею направить финансирование партий на нужды украинской армии можно реализовать другим способом. Речь идет о перераспределении уже полученных средств путем внутренней самоэкономии. Это позволит и помочь защитникам, и улучшить рейтинг.

Но формально эти деньги должны дойти до партий. Действительно, это условие нашей евроинтеграции,

– констатировал Пендзин.

Если перераспределить деньги партнеров сразу, Украина получит дополнительное требование на пути в ЕС. Это только все усложнит.

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