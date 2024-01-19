Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил 24 Каналу, что финансирование социальных расходов, в том числе политических партий, происходит на средства макрофинансовой помощи от партнеров. Есть другой способ.
Вашему вниманию Расходы госбюджета Украины за 2023 год почти вдвое превысили доходы, – Минфин
"При условии предоставления макрофинансовой помощи ни одну копейку из этих средств нельзя потратить на войну", – подчеркнул Пендзин.
Все заработанное в виде налогов и сборов – 1,7 триллиона гривен – и так полностью направляют на безопасность и оборону. Никаких других расходов там нет.
Как можно обойти формальный запрет
Идею направить финансирование партий на нужды украинской армии можно реализовать другим способом. Речь идет о перераспределении уже полученных средств путем внутренней самоэкономии. Это позволит и помочь защитникам, и улучшить рейтинг.
Но формально эти деньги должны дойти до партий. Действительно, это условие нашей евроинтеграции,
– констатировал Пендзин.
Если перераспределить деньги партнеров сразу, Украина получит дополнительное требование на пути в ЕС. Это только все усложнит.
Финансирование украинской армии: последние новости
- С началом полномасштабной войны самая большая статья расходов государственного бюджета Украины – безопасность и оборона. В частности, в 2024 году на этот сектор выделили 1 триллион 685 миллиардов гривен.
- Кроме того, Кабинет Министров планирует выделить дополнительные 792 миллиона гривен на насущные нужды украинских военных. Речь идет о боеприпасах, тепловизорах, дронах.
- К слову, 18 января Киевсовет проголосовал за выделение 500 миллионов гривен на закупку дронов. В прошлом году из столичного бюджета на нужды военных направили почти 7 миллиардов гривен.