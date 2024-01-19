Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив 24 Каналу, що фінансування соціальних видатків, зокрема політичних партій, відбувається коштом макрофінансової допомоги від партнерів. Є інший спосіб.

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"За умови надання макрофінансової допомоги жодну копійку із цих коштів не можна витратити на війну", – наголосив Пендзин.

Усе зароблене у вигляді податків і зборів – 1,7 трильйона гривень – і так повністю спрямовують на безпеку й оборону. Жодних інших видатків там немає.

Як можна обійти формальну заборону

Ідею спрямувати фінансування партій на потреби українського війська можна реалізувати в інший спосіб. Мова про перерозподіл уже отриманих коштів шляхом внутрішньої самоекономії. Це дасть змогу і допомогти захисникам, і поліпшити рейтинг.

Але формально ці гроші до партій мають дійти. Дійсно, це умова нашої євроінтеграції,

– констатував Пендзин.

Якщо перерозподілити гроші партнерів одразу, Україна дістане додаткову вимогу на шляху до ЄС. Це лише все ускладнить.

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