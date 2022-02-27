Об этом написал в телеграм-канале глава Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев после доклада главы Нацбанка Кирилла Шевченко.

К теме Украинцы за 2 дня перечислили ВСУ более миллиарда гривен

"НБУ открыл специальный счет для сбора средств для ВСУ. Перечислили 300 миллионов гривен за первые сутки, вчера прислали на нужды армии – 450 миллионов. Деньги также будут перечислять на нужды территориальной обороны", – говорится в заметке.

Реквизиты счета

Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708

Переводы в гривне:

  • Банк: Национальный банк Украины
  • МФО 300001
  • Счет № UA843000010000000047330992708
  • код ЕГРПОУ 00032106
  • Получатель: Национальный банк Украины

Важно Как финансово поддержать украинскую армию: официальные счета

Официальную информацию о специальном счете Нацбанка для сбора средств на нужды армии можно посмотреть по ссылке.

ВСУ

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Что известно о спецсчете для помощи ВСУ

  • Нацбанк 25 февраля принял решение об открытии специального счета. Деньги, которые на него будут присылать, пойдут на поддержку Вооруженных сил Украины.
  • Специальный счет – мультивалютный, то есть прислать средства могут все, кто желает. В национальной валюте – поддержать могут украинский бизнес и граждане.
  • В иностранной валюте (долларах США, евро, британских фунтах, швейцарских франках, австралийских, канадских долларах, юанях и иенах) – международные партнеры и доноры.
  • За первые сутки, 25 февраля, поступило почти 300 миллионов гривен (в эквиваленте). В Нацбанке отметили, что деньги поступали как от бизнеса и граждан Украины, так и от международного сообщества.