Про це написав у телеграм-каналі голова Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев після доповіді голови Нацбанку Кирила Шевченка.

До теми Українці за 2 дні перерахували ЗСУ понад мільярд гривень

"НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів для ЗСУ. Перерахували 300 мільйонів гривень за першу добу, вчора надіслали на потреби армії – 450 млн. Гроші також перераховуватимуть на потреби територіальної оборони", – мовиться в дописі.

Реквізити рахунку

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

Перекази в гривні:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA843000010000000047330992708

код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України

Важливо Як фінансово підтримати українську армію: офіційні рахунки

Офіційну інформацію про спеціальний рахунок Нацбанку для збору коштів на потреби армії можна переглянути за посиланням.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.

Що відомо про спецрахунок для допомоги ЗСУ