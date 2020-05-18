Деньги за госдолжности: СМИ получили важный документ из полиграфа в деле пленок Ермака

Фигуранты дела о пленках брата главы Офиса Президента 11 мая прошли полиграф, который вроде бы подтвердил правдивость их заявлений относительно Дениса Ермака. Речь идет о Дмитрии Штаньке и Сергее Шумском, которые обвинили ранее Ермаков в торговле госдолжностями.

Они считают, что кандидатуры лоббировал именно глава Офиса Президента Андрей Ермак. Об этом сообщает издание "Бабель", которое обнародовало документ с результатами прохождения полиграфа.

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По данным журналистов издания, 11 мая провел исследования полиграфолог, который попросил не называть его фамилию из-за опасения за свою безопасность. Издание уверяет, что у них есть его данные, а также копии свидетельства об успешном прохождении курсов эксперта-полиграфолога и удостоверение полиграфолога.

Эта информация позволила найти его в реестре, который ведет Всеукраинская ассоциация полиграфологов.

О чем свидетельствуют результаты полиграфа

Согласно документу, опрос на детекторе лжи установил, что Штанько "действительно участвовал в сборе денег с граждан в качестве вознаграждения за лоббирование их кандидатур при назначении на должности в Госслужбе".

Также полиграфолог выяснил, что Штанько "действительно видел процесс передачи этих денег Сергеем Шумским Денису Ермаку". Он также "слышал телефонный разговор и видел переписку Дениса Ермака с Андреем Ермаком про лоббирование назначений кандидатов".

Что касается ответов Сергея Шумского, то, согласно документам, при опросе с помощью детектора лжи установили, что он "действительно принимал участие в сборе денег с граждан в качестве вознаграждения за лоббирование их кандидатур при назначении на должности в государственной службе".

Также Шумский "действительно передавал эти деньги Денису Ермаку" и "слышал телефонный разговор и видел переписку Дениса Ермака с, как он считает, Андреем Ермаком про лоббирование назначений кандидатов".

Кто такие Штанько и Шумский?

Они были помощниками Дениса Ермака и также фигурируют на пленках. Но позже они обвинили Андрея Ермака в коррупции и заявили, что он получал деньги от людей, которые надеялись получить государственные должности.



Данные из полиграфа Штанько / фото "Бабеля"



Данные из полиграфа Штанько / фото "Бабеля"

Как сообщил Штанько изданию, они собираются приобщить эти документы к материалам дела.

Обратите внимание! Журналисты сообщили, что после того, как Штанько и Шумский прошли полиграф, неизвестные подожгли мотоцикл первого и бросили гранату в автомобиль второго. Оба связывают эти события с "пленками Ермака".

Смотрите видео поджога мотоцикла Штанько:

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