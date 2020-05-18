Деньги за госдолжности: СМИ получили важный документ из полиграфа в деле пленок Ермака
Фигуранты дела о пленках брата главы Офиса Президента 11 мая прошли полиграф, который вроде бы подтвердил правдивость их заявлений относительно Дениса Ермака. Речь идет о Дмитрии Штаньке и Сергее Шумском, которые обвинили ранее Ермаков в торговле госдолжностями.
Они считают, что кандидатуры лоббировал именно глава Офиса Президента Андрей Ермак. Об этом сообщает издание "Бабель", которое обнародовало документ с результатами прохождения полиграфа.
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По данным журналистов издания, 11 мая провел исследования полиграфолог, который попросил не называть его фамилию из-за опасения за свою безопасность. Издание уверяет, что у них есть его данные, а также копии свидетельства об успешном прохождении курсов эксперта-полиграфолога и удостоверение полиграфолога.
Эта информация позволила найти его в реестре, который ведет Всеукраинская ассоциация полиграфологов.
О чем свидетельствуют результаты полиграфа
- Согласно документу, опрос на детекторе лжи установил, что Штанько "действительно участвовал в сборе денег с граждан в качестве вознаграждения за лоббирование их кандидатур при назначении на должности в Госслужбе".
- Также полиграфолог выяснил, что Штанько "действительно видел процесс передачи этих денег Сергеем Шумским Денису Ермаку". Он также "слышал телефонный разговор и видел переписку Дениса Ермака с Андреем Ермаком про лоббирование назначений кандидатов".
- Что касается ответов Сергея Шумского, то, согласно документам, при опросе с помощью детектора лжи установили, что он "действительно принимал участие в сборе денег с граждан в качестве вознаграждения за лоббирование их кандидатур при назначении на должности в государственной службе".
- Также Шумский "действительно передавал эти деньги Денису Ермаку" и "слышал телефонный разговор и видел переписку Дениса Ермака с, как он считает, Андреем Ермаком про лоббирование назначений кандидатов".
Кто такие Штанько и Шумский?
Они были помощниками Дениса Ермака и также фигурируют на пленках. Но позже они обвинили Андрея Ермака в коррупции и заявили, что он получал деньги от людей, которые надеялись получить государственные должности.
Данные из полиграфа Штанько / фото "Бабеля"
Данные из полиграфа Штанько / фото "Бабеля"
Как сообщил Штанько изданию, они собираются приобщить эти документы к материалам дела.
Обратите внимание! Журналисты сообщили, что после того, как Штанько и Шумский прошли полиграф, неизвестные подожгли мотоцикл первого и бросили гранату в автомобиль второго. Оба связывают эти события с "пленками Ермака".
Смотрите видео поджога мотоцикла Штанько:
Скандал с пленками Ермака: что надо знать
- Нардеп из фракции "Слуга народа" Гео Лерос обвинил главу Офиса Президента Андрея Ермака в "заигрывании с агрессором".
- После этого президент Зеленский уволил Лероса с поста своего советника. А депутат обвинил во всем Ермака.
- Впоследствии Гео Лерос опубликовал несколько видео, где брат Андрея Ермака Денис "торгует" государственными должностями.
- Андрей Ермак ответил, что его с братом облили грязью. Однако сам Денис Ермак подтвердил, что на видео именно он.
- САП взялась расследовать дело, где фигурирует Андрей Ермак, НАБУ и СБУ – дела с участием Гео Лероса.
- Недавно Гео Лерос заявил, что ему начали угрожать.
- Глава НАБУ Артем Сытник недавно сообщил, что бюро не успело еще провести все следственные действия, чтобы установить истину в этом деле.
- Президент Владимир Зеленский 6 мая ответил на электронную петицию к нему с призывом уволить руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Он отказался его увольнять.