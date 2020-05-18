Гроші за держпосади: ЗМІ отримали важливий документ з поліграфа у справі плівок Єрмака

Фігуранти справи про плівки брата глави Офісу Президента 11 травня пройшли поліграф, який начебто підтвердив правдивість їхніх заяв щодо Дениса Єрмака. Мовиться про Дмитра Штанька та Сергія Шумського, які звинуватили Єрмаків у торгівлі держпосадами.

Вони вважають, що кандидатури лобіював саме голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Про це повідомляє видання "Бабель", яке оприлюднило документ із результатами проходження поліграфу.

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За даними журналістів видання, 11 травня дослідження провів поліграфолог, який попросив не називати його прізвище через побоювання за свою безпеку. Видання запевняє, що у них є його дані, а також копії свідоцтва про успішне проходження курсів експерта-поліграфолога і посвідчення поліграфолога.

Ця інформація дозволила знайти його в реєстрі, який веде Всеукраїнська асоціація поліграфологів.

Про що свідчать результати поліграфу

Згідно з документом, опитування на детекторі брехні встановило, що Штанько "дійсно брав участь у зборі грошей з громадян у якості винагороди за лобіювання їхніх кандидатур при призначенні на посади в держслужбі".

Також поліграфолог з'ясував, що Штанько "дійсно бачив процес передачі цих грошей Сергієм Шумським Денису Єрмаку". Він також "чув телефонну розмову і бачив листування Дениса Єрмака з Андрієм Єрмаком про лобіювання призначень кандидатів".

Що стосується відповідей Сергія Шумського, то, згідно з документами, при опитуванні за допомогою детектора брехні встановили, що він "дійсно брав участь у зборі грошей з громадян в якості винагороди за лобіювання їх кандидатур при призначенні на посади в державній службі".

Також Шумський "справді передавав ці гроші Денису Єрмаку" і "чув телефонну розмову і бачив листування Дениса Єрмака з, як він вважає, Андрієм Єрмаком про лобіювання призначень кандидатів".

Хто такі Штанько та Шумський? Вони були помічниками Дениса Єрмака і також фігурують на плівках. Але пізніше вони звинуватили Андрія Єрмака в корупції і заявили, що він отримував гроші від людей, які сподівались отримати державні посади.



Дмитро Штанько та Сергій Шумський / Cкриншот з відео



Дані з поліграфу Штанька / Фото "Бабеля"



Дані з поліграфу Штанька / Фото "Бабеля"

Як повідомив Штанько виданню, вони збираються долучити ці документи до матеріалів справи.

Зверніть увагу! Журналісти повідомили, що після того, як Штанько та Шумський пройшли поліграф, невідомі підпалили мотоцикл першого і кинули гранату в автомобіль другого. Обоє пов'язують ці події з "плівками Єрмака".

Дивіться відео підпалу мотоцикла Штанька:

Скандал з плівками Єрмака: що треба знати