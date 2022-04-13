Об этом в эфире 24 канала сообщил корреспондент из Запорожья. По его словам, сейчас оккупанты находятся в нищете, так как им неоткуда брать деньги.

Обратите внимание Россияне запугивают украинцев "Бучей в Мелитополе" и призывают эвакуироваться в Крым, – журналист

Оккупанты ищут деньги

Как отметил журналист, захватчики набрали коллаборантов в оккупационную администрацию, сформировали алкоголиков и предателей в так называемую "народную милицию". Впрочем, потом выяснилось, что на все это им нужны деньги.

С захваченных территорий массово поступают сообщения, что оккупационные администрации заявили о формировании местных бюджетов. Они хотят, чтобы все предприниматели отдавали им 20% доходов, поскольку Москва почему-то удерживать их за свои рубли не желает,

– заметил журналист.

Он отметил, что, к примеру, в Энергодаре оккупационная власть требует от предпринимателей зарегистрироваться, чтобы они могли работать дальше. Без этой регистрации, которая предусматривает взыскание 20% доходов на содержание власти, работать им не дадут. В Мелитополе – ситуация аналогичная.

Российские продукты

Корреспондент также добавил, что бензин, продукты и другие товары оккупанты завозят из оккупированного Россией Крыма. В то же время украинские товары на захваченные территории захватчики не пропускают.

Журналист рассказал, что оккупанты на захваченных территориях пытаются формировать бюджеты: смотрите видео