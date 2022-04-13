Про це в ефірі 24 каналу повідомив кореспондент із Запоріжжя. За його словами, зараз окупанти перебувають у злиднях, оскільки їм нема звідки брати гроші.

Зверніть увагу Росіяни залякують українців "Бучею в Мелітополі" і закликають евакуюватись у Крим, – журналіст

Окупанти шукають гроші

Як зазначив журналіст, загарбники набрали колаборантів в окупаційну адміністрацію, сформували алкоголіків та зрадників у так звану "народну міліцію". Утім, потім з'ясувалося, що на все це їм потрібні гроші.

Із захоплених територій масово надходять повідомлення, що окупаційні адміністрації заявили про формування місцевих бюджетів. Вони хочуть, аби усі підприємці віддавали їм 20% доходів, оскільки Москва чомусь утримувати їх за свої рублі не бажає,

– зауважив журналіст.

Він зазначив, що, до прикладу, в Енергодарі окупаційна влада вимагає від підприємців зареєструватися, аби вони могли працювати далі. Без цієї реєстрації, яка передбачає стягнення 20% доходів на утримання влади, працювати їм не дадуть. У Мелітополі – ситуація аналогічна.

Російські продукти

Кореспондент також додав, що бензин, продукти та інші товари окупанти завозять з окупованого Росією Криму. Водночас українські товари на захоплені території загарбники не пропускають.

Журналіст розповів, що окупанти на захоплених територіях намагаються формувати бюджети: дивіться відео