440 миллионов за 110 квартир: СМИ рассказали об интересном "бизнесе" топ-коррупционера Комарницкого

Журналисты раскрыли детали махинаций бизнесмена и экс-депутата Дениса Комарницкого и его жены с недвижимостью. Как оказалось, в течение 2016 – 2018 годов супруги владели 110 квартирами в престижных новостройках Киева, которые после приобретения продавались чрезвычайно быстро.

Происходило это в течение нескольких дней или недель с момента приобретения права собственности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Следствия.Инфо".

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Комарницкая назвала продажи десятков квартир "бизнес-интересом"

Журналисты "Следствия.Инфо" утверждают, что Денис Комарницкий и его жена на продажах более сотни квартир могли заработать 440 миллионов гривен.

Расследователям удалось узнать, что супруги в течение 2016 – 2018 годов владели и молниеносно быстро продали:

10 квартир в ЖК Tetris Hall (их владелицей была Ирина Комарницкая),

48 квартир в ЖК Central Park,

52 квартиры в "Комфорт Таун".

Журналисты установили среднюю цену квадратного метра в "Комфорт Тауне" и Central Park в то время и сделали вывод, что Комарницкие тогда могли получить более 330 миллионов гривен выручки.

Еще 10 квартир Ирины Комарницкой в премиальном Tetris Hall можно оценить в 110 миллионов гривен.

Отсюда – 440 миллионов гривен.

"Журналисты проанализировали все имущество Комарницких и заметили, что пик активности с покупкой и продажей квартир пришелся именно на 2016-2018 годы. Ни до этого, ни после Комарницкие не оперировали недвижимостью в таких объемах, а пользовались только тем имуществом, которое хранилось за семьей длительное время", – отмечают в " Следствие.Инфо".

Там также обнаружили, что во всех ЖК, где были квартиры Комарницких, один застройщик – компания KAN Development, основателем которой является Игорь Никонов.

Он в 2014 – 2015 годах был первым заместителем председателя КГГА Виталия Кличко.

В KAN Development никак не прокомментировали ситуацию с квартирами Комарницких. А жена экс-депутата заявила, что она таки была владелицей 62 квартир в 3 упомянутых новостройках, но отрицает, что это взятки.

По ее словам, это была "бизнес-деятельность". Детали, в чем заключался такой специфический бизнес-интерес, она не захотела рассказывать.