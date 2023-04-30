Кривенко вспоминает, что шутил над младшим братом, мол, он старше, так что пусть становится в очередь за ним. Парень заметил, что дважды сам приходил в военкомат, однако ему отказывали. Боец сам прошёл срочную службу в 19 лет.

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На войну Денис Кривенко попал после повестки, которую ему дали на заводе 15 марта. Уже на следующий день он прошел медицинскую комиссию.

Военный защищал Украину до января 2023 года

Я не хотел, чтобы домой к нам пришла война. Так что уже 17 числа поехал в Лисичанск. Я прибыл на восток в составе 57 штурмовой бригады сухопутных войск ВСУ. Несколько дней подождали амуниции, вошли в курс дела, позанимались и выехали на рубежи,

– рассказал военный.

Денис Кривенко вспомнил, что полтора месяца с Нацгвардией они держали Рубежное, затем сместились в Нижний Луганской области.

Уже 3 января 2023 года получили приказ отступать из села, потому что россияне начали наступать и их силы преобладали украинские. Бригада Дениса уходила последней.

Наступление сильное шло, я только успел перебежать дорогу. В полуметре от меня упал противотанковый снаряд. Как говорят на войне – свой не услышишь. Так и случилось,

– вспомнил боец.

К сожалению, тогда Денис Кривенко потерял правую ногу и левую руку. По словам бойца, на тот момент левая нога еще была закручена. Как потом выяснилось, она висела на коже.

Побратимы поставили турникеты и несли его в машину 2,5 километра. Парень все время был в сознании.

Состояние военного стабилизировали в Краматорске и эвакуировали в больницу Мечникова в Днепре.

Боец учится заново ходить и жить

Денис Кривенко рассказал, что сразу после анестезии пытался растряхивать себя. Потом подумал, что все хорошо, ведь жив.

На следующий день на перевязке уже шутить начал. Мол, что вы делаете, зачем бинтуете, ноги мои назад несите,

– вспомнил Денис и шире улыбнулся.

Уже на следующий день военный позвонил по телефону маме, ведь только ее номер знал на память. 5 января вечером мать уже приехала к бойцу. Хотя перед походом в военкомат он уговорил ее с двумя младшими братьями уехать за границу.

Через несколько недель военного перевели в Винницу на реабилитацию. Денис Кривенко вспоминает, что ему повезло с хирургом – на следующий день по приезде из Днепра он уже сидел. Ежедневно боец занимался сначала по 5 минут, затем значительно дольше.

Постепенно военный восстановил тонус мышц спины. Боец заметил, что никогда не впадал в депрессию из-за утраты конечностей.

Сначала ему в Германии поставили протез руки. У парня – миоэлектрический протез, то есть кисть может совершать несколько движений и способна выдерживать нагрузку. Впоследствии парню поставили протезы ног.

Денис вспомнил, что первые шаги дались тяжело, потому что мышцы уже отвыкли работать. Однако на ноги военный стал уже на следующий день после замеров, ведь гильзу (т.е. держатель для культи – оставшейся после ампутации части конечности) изготовили буквально за день.

Мать Дениса тогда протянула руки к сыну и сказала: "Вот мы вторично делаем первые шаги".

Работаем через "не могу". Тяжело сначала было. Чем выше становишься, значит, заново начинаешь. Я сколько раз поднимался, труднее и труднее было. Сейчас на протезах я 1,7 метра, а до ранения был 1,85,

– рассказал Денис.

По его словам, вес протеза ощущает, однако он не критически тяжел. Денис Кривенко отметил, что собратья запретили ему возвращаться в часть на протезах, потому что "ноги отберут".

Парень не теряет позитива и хочет попробовать свои силы в спорте. Через год после установки культи военному изготовят спортивный протез. Также боец мечтает прокатиться на велосипеде и за рулем машины.

Военный снова учится ходить и жить с протезами / Фото Superhumans