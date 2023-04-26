Мужа "Навы" не стало всего через три дня после их женитьбы на "Азовстале". Валерия Субботина (Карпиленко) рассказала, что давало силы выдержать 327 дней в плену.
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"Нава" рассказала, как выдержала плен
Когда я ходила изогнутой (приходилось так ходить почти год) говорили: "Ну что? Украину не согнут?". Я говорила: "Нет. Украину не сломать". Потому что мы реально стальные. Не только мы (военные, пленные – 24 Канал), но и украинцы, борющиеся за Украину,
– отметила Валерия Карпиленко.
"Нава" после выхода из плена сделала татуировку со словом "стальная".
Время в плену она описала как один день – это одно сплошное ожидание жизни. Сейчас она говорит, что пока все украинцы не вернутся из плена – они до сих пор там: "Как бы мы ни пытались жить полной жизни эти две недели ("Нава" вернулась 10 апреля 2023 года – 24 Канал), мы не можем им жить с полным удовольствием, пока они там".
Валерия Субботина (Карпиленко) объяснила, что ей давало силы выдержать физическое и психологическое давление россиян.
Россияне не могли уж больше у меня ничего забрать. Они отняли у меня все. Этим всем был мой муж Андрей, погибший на "Азовстале", которого я безгранично люблю. Я не могу говорить о нем в прошлом, потому что для меня он существует и он продолжит существовать,
– рассказала "Нава".
Военная также объяснила, что оккупанты забрали у нее дом. Вспоминает, что это давало понимание: "Хуже для меня они не могут сделать просто никак. Абсолютно не боялась смерти, потому что смерть – это то, что могло бы избавить меня от страданий, могло приблизить меня к нему".
"Нава" вспомнила, что в плену давало силы выжить и бороться то, что она должна встретиться с родителями своего мужа.
"Конечно, наверное, если бы я знала немного правды о том, что меня ждет еще... О том, что моя бабушка, которая меня воспитывала (у меня нет родителей), умерла в оккупации, что тела моего мужа так и не отдали, что они не смогли его похоронить и я не могу прийти к нему на могилу. Наверное, это бы меня кое-что надломило. Но я понимала, что должен вернуться к ним, что меня здесь ждут. Это давало силы", – рассказала Валерия.
"Нава" добавила, что находясь в России они были там самыми свободными людьми, хоть и были в плену.
Валерия рассказала о муже
"Нава" вспомнила, что год назад 5 мая они с Андреем женились на "Азовстале". Тогда они обменялись кольцами из фольги.
"Он мечтал увидеть меня в белом платье. Он на "Азовстале" говорил: "Извини, что у тебя ее не было". Он мне снился постоянно в Таганроге. Он мне снился в Мариуполе, на "Азовстале", на разрушенной этой "Азовстали" ".. Он говорил: "Я здесь с ребятами, у меня все хорошо". Но говорил: "Почему ты не купишь себе белое платье?" Сейчас его есть где взять. И он должен меня оттуда в ней увидеть", – рассказала украинская защитница.
"Нава" с мужем / Фото Госпогранслужбы Украины
Валерия рассказала, что до сих пор говорит с мужчиной, глядя на небо: "В плену было тяжело осознать его смерть. Я понимаю, что... вот еще что поддерживало в плену. То видео, я еще его не пересмотрела, которое мы записывали".
Женщина вспомнила, что говорила о своей боли, но мало говорила о муже, о том, что он настоящий Герой, для нее и для Украины.
В плену я думала, что должна выйти и сказать об этом. О том, что он помогал с эвакуацией раненых. О том, что он нашел один из бункеров, где находились дети и искал еду. Он делал очень многое как украинский офицер. Я им горжусь,
– рассказала "Нава".
Она сказала, что до сих пор почти не может заплакать.
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