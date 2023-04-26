Мужа "Навы" не стало всего через три дня после их женитьбы на "Азовстале". Валерия Субботина (Карпиленко) рассказала, что давало силы выдержать 327 дней в плену.

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"Нава" рассказала, как выдержала плен

Когда я ходила изогнутой (приходилось так ходить почти год) говорили: "Ну что? Украину не согнут?". Я говорила: "Нет. Украину не сломать". Потому что мы реально стальные. Не только мы (военные, пленные – 24 Канал), но и украинцы, борющиеся за Украину,

– отметила Валерия Карпиленко.

"Нава" после выхода из плена сделала татуировку со словом "стальная".

Время в плену она описала как один день – это одно сплошное ожидание жизни. Сейчас она говорит, что пока все украинцы не вернутся из плена – они до сих пор там: "Как бы мы ни пытались жить полной жизни эти две недели ("Нава" вернулась 10 апреля 2023 года – 24 Канал), мы не можем им жить с полным удовольствием, пока они там".

Валерия Субботина (Карпиленко) объяснила, что ей давало силы выдержать физическое и психологическое давление россиян.

Россияне не могли уж больше у меня ничего забрать. Они отняли у меня все. Этим всем был мой муж Андрей, погибший на "Азовстале", которого я безгранично люблю. Я не могу говорить о нем в прошлом, потому что для меня он существует и он продолжит существовать,

– рассказала "Нава".

Военная также объяснила, что оккупанты забрали у нее дом. Вспоминает, что это давало понимание: "Хуже для меня они не могут сделать просто никак. Абсолютно не боялась смерти, потому что смерть – это то, что могло бы избавить меня от страданий, могло приблизить меня к нему".

"Нава" вспомнила, что в плену давало силы выжить и бороться то, что она должна встретиться с родителями своего мужа.

"Конечно, наверное, если бы я знала немного правды о том, что меня ждет еще... О том, что моя бабушка, которая меня воспитывала (у меня нет родителей), умерла в оккупации, что тела моего мужа так и не отдали, что они не смогли его похоронить и я не могу прийти к нему на могилу. Наверное, это бы меня кое-что надломило. Но я понимала, что должен вернуться к ним, что меня здесь ждут. Это давало силы", – рассказала Валерия.

"Нава" добавила, что находясь в России они были там самыми свободными людьми, хоть и были в плену.

Валерия рассказала о муже

"Нава" вспомнила, что год назад 5 мая они с Андреем женились на "Азовстале". Тогда они обменялись кольцами из фольги.

"Он мечтал увидеть меня в белом платье. Он на "Азовстале" говорил: "Извини, что у тебя ее не было". Он мне снился постоянно в Таганроге. Он мне снился в Мариуполе, на "Азовстале", на разрушенной этой "Азовстали" ".. Он говорил: "Я здесь с ребятами, у меня все хорошо". Но говорил: "Почему ты не купишь себе белое платье?" Сейчас его есть где взять. И он должен меня оттуда в ней увидеть", – рассказала украинская защитница.



"Нава" с мужем / Фото Госпогранслужбы Украины

Валерия рассказала, что до сих пор говорит с мужчиной, глядя на небо: "В плену было тяжело осознать его смерть. Я понимаю, что... вот еще что поддерживало в плену. То видео, я еще его не пересмотрела, которое мы записывали".

Справка. "Нава" рассказывала, что на "Азовстали" во время последней встречи Андрей просил ее выбраться. А она его – выжить.

Женщина вспомнила, что говорила о своей боли, но мало говорила о муже, о том, что он настоящий Герой, для нее и для Украины.

В плену я думала, что должна выйти и сказать об этом. О том, что он помогал с эвакуацией раненых. О том, что он нашел один из бункеров, где находились дети и искал еду. Он делал очень многое как украинский офицер. Я им горжусь,

– рассказала "Нава".

Она сказала, что до сих пор почти не может заплакать.

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Важно! "Нава" вернулась из плена 10 апреля 2023 года. Валерия "Нава" Субботина – мариупольская поэтесса и кандидат наук по социальным коммуникациям. Она участвовала в обороне "Азовстали" как пресс-офицер Донецкого пограничного отряда. Муж "Навы" Андрей – украинский пограничник.