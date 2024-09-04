Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Дениса Малюську. Чиновник был одним из немногих, кто оставался в Кабмине еще с первого дня работы нового созыва парламента.

Во время голосования 249 народных депутатов поддержали отставку Дениса Малюськи. Биографию экс-министра юстиции читайте в материале 24 Канала.

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Юридическая карьера Малюськи

Денис Малюська родился 19 ноября 1981 года в Дунаевцах Хмельницкой области. В 2004 году будущий министр окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение". Степень магистра права получил в Лондонском университете, где учился с 2012 по 2016 год.

С 2000 по 2010 год работал юристом по вопросам регулирования предпринимательской деятельности, урегулирования споров и банкротства в адвокатском объединении "Адвокатская фирма Бизнес-право", которым он владел до августа 2019 года.



Денис Малюська / Фото с фейсбук-страницы экс-министра

В 2005 году основал и возглавил ООО "РАДНИК ПРЕСС", основной вид деятельности которого – издательство и реклама.

В 2010 году Малюська перешел на должность консультанта по развитию частного сектора Группы Всемирного банка. Юрист отвечал за техническую поддержку правительств Украины и Центральной Азии. Впоследствии был избран заместителем председателя правления BRDO/World Bank Grou, созданного по инициативе Министерства экономического развития и торговли и западных партнеров – Всемирного банка и правительства Канады. На этой должности проработал до 2019 года.

Депутат одного заседания и член двух правительств

Во время парламентских выборов в 2019 году Денис Малюська получил место в парламенте, пройдя 21-м номеров в списке, однако, как и еще несколько коллег, депутатом он был только на одном заседании. На первом заседании новоизбранной Рады Дениса Малюську назначили министром юстиции, поэтому он отказался от депутатского мандата. Что интересно, он голосовал за свое назначение. И не менее интересно то, что он так и не был членом партии "Слуга народа", хотя и баллотировался от этой политсилы.

Начав работу в министерстве, Малюська пожаловался на низкую зарплату.в размере 16 тысяч гривен. Поэтому, общаясь с журналистами, заявил, что если зарплата не вырастет до 80 тысяч гривен, то подаст в отставку. Позже СМИ выяснили, что зарплата Малюськи после этих заявлений действительно выросла в 3,5 раза – до 61 тысячи гривен.



Денис Малюська / Фото с фейсбук-страницы экс-министра

В 2019 году с тогдашним премьер-министром Алексеем Гончаруком Денис Малюська открыл при Минюсте Офис противодействия рейдерству. Однако уже следующей весной правительство Гончарука ушло в отставку. Среди тех, кто остался на занимаемой должности, был и Денис Малюська, который продолжил работу в правительстве Дениса Шмыгаля.

Малюська выступал за сокращение тюрем в 3 раза и выставление их на продажу, чтобы аккумулировать эти средства на улучшение условий заключенных. Также часто министр наведывался с проверками в места лишения свободы, сетовал на тамошние условия и питание и предлагал ввести рейтинг тюрем.



Денис Малюська / Фото с фейсбук-страницы экс-министра

Кроме того, Малюська делал немало заявлений относительно закона и реестра олигархов, а также с осени 2021 года пытался добиться перевода экс-президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили из грузинской в украинскую тюрьму.

За время полномасштабного вторжения Минюст уделил много внимания международным искам против России за совершение военных преступлений с 24 февраля 2024 года и продолжал работу над предыдущими делами. В частности, Европейский суд по правам человека в январе 2023 года начал по существу рассмотрение иска Украины и Нидерландов против России за сбивание самолета MH17 в июле 2014 года. А в 2022 году Международный уголовный суд выдал ордера на арест подозреваемых в совершении этого преступления, в частности Игоря Гиркина-Стрелкова.

Также Украина доказала в Европейском суде по правам человека факты нарушения прав и свобод украинских граждан во временно оккупированном Крыму.

Денис Малюська в должности министра юстиции

Зимой 2020 года на сайте Системы электронных торгов арестованным имуществом начали появляться конфискованные собаки. Это произошло на фоне заявления скандального нардепа Евгения Брагара из "Слуги народа", который посоветовал людям продавать домашних любимцев, чтобы оплатить коммуналку. Поэтому эти два события начали связывать. В свою очередь глава Минюста заявил, что собак действительно продают, но они изъяты у хозяев по решению суда, например, за ненадлежащее содержание. На фоне разгоревшегося скандала в июне правительство запретило продажу животных, зато конфискованных любимцев начали передавать в приюты и зоопарки.

Осенью 2020 года Денис Малюська стал фигурантом расследования издания "Наши деньги" относительно автозаправочных комплексов Motto. Антирейдерская коллегия приняла свои решения по этому делу, однако Денис Малюська определил их как "рекомендательные", из-за чего последнее слово остается за министром. Таким образом министра обвинили во взятии под контроль Антирейдерской коллегии и превращении ее в орган принятия политических решений.



Денис Малюська / Фото с фейсбук-страницы экс-министра

В 2021 году стало известно, что Малюська взял на работу в Минюст пожизненно осужденную женщину, в обязанности которой входило:

составление отчета о состоянии исполнительской дисциплины и контроль в центральном аппарате и тюрьмах;

предложения по совершенствованию взаимодействия между персоналом пенитенциарной системы и заключенными;

предложения по улучшению условий пребывания в тюрьмах.

Женщина отбывает наказание в Харькове и работала в онлайн-режиме. По данным СМИ, речь шла о Екатерине Щуке, осужденной за тройное убийство.

Еще одним ноу-хау времен Малюськи в правительстве стало создание платных камер в СИЗО. По словам министра, такая инициатива принесет немалые деньги госбюджету.

Критика министра Малюськи и скандальные высказывания

Вообще Денис Малюська, хоть и не был настолько медийным, как некоторые коллеги по правительству, но все же иногда удивлял украинцев своим креативом. Например, после формирования правительства Гончарука новую популярность приобрела совместная публикация тогда новоназначенных премьер-министра и министра юстиции под названием "Камасутра реформ", которая появилась в 2016 году. В то время глава (Гончарук) и юридический советник (Малюська) Офиса эффективного регулирования BRDO сравнивали реформы в Украине с сексом, где "акцент делается именно на процессе, отводя результату второстепенную роль".

Денис Малюська / Фото с фейсбук-страницы экс-министра

Министр в свое время не только мог попросить подписчиков помочь выбрать цвет пиджака, но и прибегал к оригинальным поздравлениям, за одно из которых его раскритиковали в сети.

Малюська оригинально поздравил работников государственной исполнительной службы, опубликовав фото, где он в руках держит паяльник и утюг.

Где-то таким было представление о "принудительном взыскании задолженности" в 90-х. Сейчас эти слова уже ассоциируются с работой исполнителя на компьютере,

– написал министр.



Поздравление от Дениса Малюськи / Фото с фейсбук-страницы экс-министра

За это его раскритиковали в сети, назвав "министром паяльника и утюга".

Личная жизнь министра

Денис Малюська женат на Людмиле Рябчинской, которая осенью 2019 года получила должность заместителя министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Тогда общественность упрекала министра в том, что он "проталкивает" свою жену в правительство.



Денис Малюська с семьей / Фото с фейсбук-страницы экс-министра

Супруги воспитывают четырех детей – Елизавету, Ульяну, Соломию и Нестора.