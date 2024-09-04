Верховна Рада відправила у відставку міністра юстиції Дениса Малюську. Урядовець залишався одним із небагатьох, хто залишався у Кабміні ще з першого дня роботи нового скликання парламенту.

Під час голосування 249 народних депутатів підтримали відставку Дениса Малюськи. Біографію ексміністра юстиції читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Юридична кар'єра Малюськи

Денис Малюська народився 19 листопада 1981 року в Дунаївцях Хмельницької області. У 2004 році майбутній міністр закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "правознавство". Ступінь магістра права здобув у Лондонському університеті, де навчався з 2012 по 2016 роки.

З 2000 по 2010 роки працював юристом з питань регулювання підприємницької діяльності, врегулювання спорів та банкрутства в адвокатському об'єднанні Адвокатська фірма Бізнес-право, яким він володів до серпня 2019 року.



Денис Малюська / Фото з фейсбук-сторінки ексміністра

У 2005 році заснував та очолив ТОВ "РАДНИК ПРЕС", основний вид діяльності якого – видавництво та реклама.

У 2010 році Малюська перейшов на посаду консультанта із розвитку приватного сектору Групи Світового банку. Юрист відповідав за технічну підтримку урядів України та Центральної Азії. Згодом був обраний заступником Голови правління BRDO/World Bank Grou, створеного Міністерством економічного розвитку та торгівлі, Світового банку та Уряду Канади. На цій посаді пропрацював до 2019 року.

Депутат одного засідання та член двох урядів

Під час парламентських виборів у 2019 році Денис Малюська здобув місце у парламенті, пройшовши як №21 у списку, проте як і ще кілька колег, депутатом він був лише на одному засіданні. На першому засіданні новообраної ради Дениса Малюську призначили міністром юстиції, тому він відмовився від депутатського мандата. Що цікаво, він голосував за своє призначення. І не менш цікавим є те, що він так і не був членом партії "Слуга народу", хоч і балотувався від цієї політсили.

Почавши роботу в міністерстві, Малюська поскаржився на низьку зарплату у розмірі 16 тисяч гривень. Тому спілкуючись із журналістами, заявив, що якщо зарплата не зросте до 80 тисяч гривень, то подасть у відставку. Пізніше ЗМІ з'ясували, що зарплатня Малюськи після цих заяв і справді зросла у 3,5 раза до 61 тисячі гривень.



Денис Малюська / Фото з фейсбук-сторінки ексміністра

У 2019 році з тодішнім прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком Денис Малюска відкрив при Мін'юсті Офіс протидії рейдерству. Однак уже наступної весни уряд Гончарука пішов у відставку. Серед тих, хто залишився на займаній посаді, був і Денис Малюська, який продовжив роботу в уряді Дениса Шмигаля.

Малюська виступав за скорочення в'язниць у 3 рази та виставлення їх на продаж, аби акумулювати ці кошти на покращення умов ув'язнених. Також часто міністр навідувався з перевірками до місць позбавлення волі, нарікав на тамтешні умови та харчування і пропонував запровадити рейтинг в'язниць.



Денис Малюська / Фото з фейсбук-сторінки ексміністра

Крім того, Малюська робив чимало заяв щодо закону та реєстру олігархів, а також з осені 2021 року намагався домогтися переведення експрезидента Грузії та громадянина України Міхеіла Саакашвілі з грузинської до української в'язниці.

За час повномасштабного вторгнення Мін'юст приділив багато уваги міжнародним позовам проти Росії за вчинення воєнних злочинів з 24 лютого 2024 року та продовжував роботу над попередніми справами. Зокрема, Європейський суд з прав людини у січні 2023 року почав по суті розгляд позову України та Нідерландів проти Росії за збиття літака MH17 у липні 2014 року. А у 2022 році Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт підозрюваних у вчинені цього злочину, зокрема Ігоря Гіркіна-Стрєлкова.

Також Україна довела в Європейському суді з прав людини факти порушення прав та свобод українських громадян у тимчасово окупованому Криму.

Денис Малюська на посаді міністра юстиції

Взимку 2020 року на сайті Системи електронних торгів арештованим майном почали з'являтися конфісковані собаки. Це відбулося на тлі заяви скандального нардепа Євгена Брагара зі "Слуги народу", який порадив людям продавати домашніх улюбленців, аби оплатити комуналку. Тому ці дві події почали пов'язувати. Своєю чергою очільник Мін'юсту заявив, що собак і справді продають, але вони вилучені в господарів за рішенням суду, наприклад, за неналежне утримання. На тлі скандалу, який розгорівся, у червні уряд заборонив продаж тварин, натомість конфіскованих улюбленців почали передавати в притулки та зоопарки.

Восени 2020 року Денис Малюська став фігурантом розслідування видання "Наші гроші" щодо автозаправних комплексів Motto. Антирейдерська колегія ухвалила свої рішення у цій справі, проте Денис Малюська визначив їх як "рекомендаційні", через що останнє слово залишається за міністром. Таким чином міністра звинуватили у взятті під контроль Антирейдерської колегії та перетворенні її на орган ухвалення політичних рішень.



Денис Малюська / Фото з фейсбук-сторінки ексміністра

У 2021 році стало відомо, що Малюська взяв на роботу в Мін'юст довічно засуджену жінку, в обов'язки якої входило:

складання звіту про стан виконавської дисципліни та контроль в центральному апараті та в'язницях;

пропозиції щодо вдосконалення взаємодії між персоналом пенітенціарної системи та ув'язненими;

пропозиції щодо покращення умов перебування у в'язницях.

Жінка відбуває покарання в Харкові та працювала в онлайн-режимі. За даними ЗМІ, мова йшла про Катерину Щуку, засуджену за потрійне вбивство.

Ще одним ноу-хау часів Малюськи в уряді стало створення платних камер у СІЗО. За словами міністра, така ініціатива принесе чималі гроші держбюджету.

Критика міністра Малюськи та скандальні висловлювання

Узагалі Денис Малюська хоч і не був настільки медійним, як декотрі колеги по уряду, та все ж іноді дивував українців своїм креативом. Наприклад, після формування уряду Гончарука нової популярності набула спільна публікація тоді новопризначених прем'єр-міністра та міністра юстиції під назвою "Камасутра реформ", котра з'явилася у 2016 році. На той час голова (Гончарук) та юридичний радник (Малюська) Офісу ефективного регулювання BRDO порівнювали реформи в Україні із сексом, де "акцент робиться саме на процесі, відводячи результатові другорядну роль".

Денис Малюська / Фото з фейсбук-сторінки ексміністра

Міністр у свій час не тільки міг попросити підписників допомогти обрати колір піджака, але й вдавався до оригінальних привітань, за одне з яких його розкритикувала мережа.

Малюська оригінально привітав працівників державної виконавчої служби, опублікувавши фото, де він у руках тримає паяльник та праску.

Десь таким було уявлення про "примусове стягнення заборгованості" в 90-х. Зараз ці слова вже асоціюються з роботою виконавця на комп'ютері,

– написав міністр.



Привітання від Дениса Малюськи / Фото з фейсбук-сторінки ексміністра

За це його розкритикували у мережі, назвавши "міністром паяльника і праски".

Особисте життя міністра

Денис Малюська одружений з Людмилою Рябчинською, котра восени 2019 року отримала посаду заступниці міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Тоді громадськість закидала міністру те, що він "проштовхує" свою дружину в уряд.



Денис Малюська з родиною / Фото з фейсбук-сторінки ексміністра

Подружжя виховує чотирьох дітей – Єлизавету, Уляну, Соломію та Нестора.