Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на собеседников издания в команде Зеленского. Заметим, что Малюська отреагировал на слухи вокруг поданного им заявления об отставке.

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Что известно о слухах вокруг отставки министра юстиции

Как стало известно источникам издания, действующий министр юстиции Денис Малюська уже подписал заявление об отставке, однако оно пока не вступило в силу.

Согласно информации источников, Стефанишину планируют назначить на должность министра юстиции, одновременно оставив ее в должности вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.

Такое кадровое решение является частью более широкой перезагрузки правительства, которое, по словам собеседников в команде Зеленского, может не предусматривать смены премьера, но будет включать назначение новых министров в критические министерства.

Потенциальных изменений в Кабмине настолько много, что даже без смены премьера их достаточно для того, чтобы говорить о глобальной перезагрузке правительства,

– отмечают источники УП.

Как на эти заявления отреагировал Малюська

Через некоторое время после публикации материала об отставке Малюськи, министр юстиции прокомментировал слухи вокруг поданного им заявления об отставке.

В связи с новостью от УП о планируемой отставке: в следующую среду надо быть в Нидерландах. Думаю над "схемой Боголюбова". Усы надо сбривать или есть кто-то из читателей с усами на фото в загранпаспорте?,

– написал он.

Также он приложил фото на котором он лежит в вагоне Укрзализныци.

Малюська в вагоне Укрзализныци / Фото Дениса Малюськи