Сергей Ионушас – нардеп, председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности – в эфире телемарафона рассказал детали, информирует 24 канал. Он заявил, что вскоре в рамках расследования можно будет увидеть более детальную картину.

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Через неделю – две расшифруют черные ящики. Мы будем видеть более подробную картину,
– заметил Ионушас.

Версии трагедии в Броварах

Кроме того, Ионушас озвучил версии трагедии в Броварах. В частности, рассматривают:

  • ошибку пилота;
  • техническую неисправность вертолета.

"Конечно, не отвергается версия диверсии, но она не является одной из приоритетных", – добавил нардеп.

Он заявил, что украинские специалисты уже работают с французскими коллегами.