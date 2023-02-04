Сергей Ионушас – нардеп, председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности – в эфире телемарафона рассказал детали, информирует 24 канал. Он заявил, что вскоре в рамках расследования можно будет увидеть более детальную картину.

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Через неделю – две расшифруют черные ящики. Мы будем видеть более подробную картину,

– заметил Ионушас.

Заметьте! В сети показали фрагмент из последнего интервью Монастырского. Просмотреть можно здесь.

Версии трагедии в Броварах

Кроме того, Ионушас озвучил версии трагедии в Броварах. В частности, рассматривают:

ошибку пилота;

техническую неисправность вертолета.

"Конечно, не отвергается версия диверсии, но она не является одной из приоритетных", – добавил нардеп.

Он заявил, что украинские специалисты уже работают с французскими коллегами.

Важно! Тем временем россияне активно разгоняют в сети фейк о причинах крушения в Броварах. Интересно, что оккупанты не смогли даже оформить "документ" без ошибок. Украинцам напоминают, что стоит доверять только информацию из официальных источников.