Сергій Іонушас – нардеп, голова комітету з питань правоохоронної діяльності – в ефірі телемарафону розповів деталі, інформує 24 канал. Він заявив, що вже невдовзі у межах розслідування можна буде побачити детальнішу картину.
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За тиждень – два розшифрують чорні скриньки. Ми будемо бачити детальнішу картину,
– зауважив Іонушас.
Версії трагедії у Броварах
Окрім того, Іонушас озвучив версії трагедії у Броварах. Зокрема, розглядають:
- помилку пілота;
- технічну несправність гелікоптера.
"Звісно, що не відкидається версія диверсії, але вона не є однією з пріоритетних", – додав нардеп.
Він заявив, що українські фахівці вже працюють з французькими колегами.