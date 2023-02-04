Сергій Іонушас – нардеп, голова комітету з питань правоохоронної діяльності – в ефірі телемарафону розповів деталі, інформує 24 канал. Він заявив, що вже невдовзі у межах розслідування можна буде побачити детальнішу картину.

Зверніть увагу Авіакатастрофа у Броварах: у мережі поширюють фейковий документ щодо причини

За тиждень – два розшифрують чорні скриньки. Ми будемо бачити детальнішу картину,

– зауважив Іонушас.

Зауважте! У мережі показали фрагмент з останнього інтерв'ю Монастирського. Переглянути можна тут.

Версії трагедії у Броварах

Окрім того, Іонушас озвучив версії трагедії у Броварах. Зокрема, розглядають:

помилку пілота;

технічну несправність гелікоптера.

"Звісно, що не відкидається версія диверсії, але вона не є однією з пріоритетних", – додав нардеп.

Він заявив, що українські фахівці вже працюють з французькими колегами.

Важливо! Тим часом росіяни активно розганяють у мережі фейк про причини катастрофи у Броварах. Цікаво, що окупанти не змогли навіть оформити "документ" без помилок. Українцям нагадують, що варто довіряти лише інформації з офіційних джерел.