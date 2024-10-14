Денис говорит, что крайние 2 – 3 недели перед выходом из "Азовстали" уже не было возможности выехать. Историей воина поделились в МВД Украины.

Новости к теме Мама малыша с "Азовстали" дождалась мужа из российского плена: трогательная история

О событиях на "Азовстали"

Пограничник рассказывает, что на "Азовстали" было много обломков и мусора. За шесть дней до выхода возле него попала ракета. Денис получил ранения, пострадало бедро, был обломок в пятке.

Я уже не мог ходить. Не было обезболивающего, это все делали без него и это было трудно,

– говорит Денис Мотычко.

Денис Мотичко о российском плену

Несмотря на все испытания, которые пережил, Денис рассказывает, что именно плен показал ему настоящую дружбу и поддержку. А еще делится тем, что почти каждую ночь в плену ему снились яркие сны. Для него это было дыханием со свободы.

Три месяца плена украинский защитник провел в Аленовке. Рассказывает, что матрасов и кроватей на всех не хватало. Приходилось спать на бетоне и подстилать карематы. Питание было не регулярным, иногда ужин приносили в пять утра.

Пограничник находился в российском плену два с половиной года и вернулся на Родину в рамках обмена 14 сентября. Когда наконец попал в Украину, то казалось, что все происходит как в фильме.

Плен стал для Дениса переломным моментом. После него он понял быстротечность жизни и начал больше ее ценить.