Журналисты "Голоса Америки" общались с Анной еще в 2023 году. Теперь они добавили в свой ролик информацию о возвращении Кирилла. Заметим, что во время обмена 13 – 14 сентября впервые за долгое время вернули часть азовцев.

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История Анны и Кирилла Зайцевых

Анна Зайцева, которая пережила осаду Мариуполя вместе с трехмесячным сыном на "Азовстали", почти после двух с половиной лет дождалась мужа. Во время крайнего обмена военнопленными Кирилл, военный бригады "Азов", вернулся,

– пишут журналисты.

Кирилл Зайцев был бывшим морским пехотинцем. Он оставил военную службу незадолго до полномасштабного вторжения, но присоединился к батальону "Азов" после 24 февраля 2022 года. Во время осады Мариуполя Анна вместе с трехмесячным сыном более 60 дней прятались на "Азовстали", Святослав стал самым молодым жителем обстреливаемого завода, он утешал взрослых. Но из-за ограниченного пространства у ребенка появились проблемы с ногами.

Мужа Анна видела несколько раз, последний раз в начале марта 2022-го. Кирилл приходил в бункер принести еду гражданским. Впоследствии его ранило в ногу, он остался в окружении вместе с другими азовцами, попал в плен.

Товарищи передали, что видели его в Еленовке во время теракта, но на этом информация оборвалась. Два с половиной года Анна ничего не знала о муже, и все же ждала.

Это все тяжело. Ты понимаешь, что должна быть сильной не только за себя, но и за мужа и за сына. Я думаю что я стала намного сильнее. Но каждый раз, когда ко мне подходят женщины и говорят "вы такая сильная", говорю: вы знаете, я всем желаю быть не сильными, а счастливыми,

– вспоминала Анна в 2023 году.

Кирилл Зайцев после плена (фото 13) / Фото Константин и Влада Либеровы

Красный Крест не мог подтвердить, действительно ли Кирилл в плену, жив ли он. Но Анна верила в чудо – и в то, что муж выполнит обещание вернуться, данное еще на "Азовстали". Она тоже кое-что пообещала – родить дочь, когда супруги воссоединятся.

Теперь перед семьей стоит еще один вызов – долгая реабилитация.

"Одно дело вернуться с войны физически, а другое – вернуться с войны эмоционально", – говорит женщина.

И все же Кирилл дома, это самое главное.

Важно! В плену остаются еще 900 бойцов "Азова". За них нужно бороться, они выживают в нечеловеческих условиях.