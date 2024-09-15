Эмоциональное видео со встречей семьи опубликовал омбудсман Дмитрий Лубинец.
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Освобожденный из плена встретился с маленьким сыном
Когда военный вышел из автобуса, его уже ждала семья – любимая и маленький сын. На видео видно, как мальчик прижался к папе, пока защитник держал его на руках.
В тот момент присутствующие не могли сдержать слез – "да, это твой папа". Видно, что ребенок ждал его – мальчик буквально не хотел слезать с рук воина и не мог перестать его обнимать.
Когда кто-то из родственников предложили подержать ребенка на руках, чтобы защитник хотя бы на минуту мог обнять свою жену двумя руками, то их сыночек сказал "нет" и еще больше прижался к отцу.
Встреча папы с сыном: смотрите видео
- Напомним, что 14 сентября домой из плена вернули домой из плена еще 103 украинцев. Подавляющее большинство из них находились в плену от начала полномасштабной войны.
- Освобожденные воины защищали Киевскую, Донецкую, Мариуполь, Луганскую, Запорожскую и Харьковскую области.
- В частности среди них есть защитники 36 бригады морской пехоты, Нацгвардии, также 12-й бригады специального назначения "Азов", пограничники, представители спецподразделения "Кракен", Нацпола, теробороны и подразделений ВСУ. Также среди освобожденных есть ГСЧС-ники.