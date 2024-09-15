Эмоциональное видео со встречей семьи опубликовал омбудсман Дмитрий Лубинец.

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Освобожденный из плена встретился с маленьким сыном

Когда военный вышел из автобуса, его уже ждала семья – любимая и маленький сын. На видео видно, как мальчик прижался к папе, пока защитник держал его на руках.

В тот момент присутствующие не могли сдержать слез – "да, это твой папа". Видно, что ребенок ждал его – мальчик буквально не хотел слезать с рук воина и не мог перестать его обнимать.

Когда кто-то из родственников предложили подержать ребенка на руках, чтобы защитник хотя бы на минуту мог обнять свою жену двумя руками, то их сыночек сказал "нет" и еще больше прижался к отцу.

Встреча папы с сыном: смотрите видео