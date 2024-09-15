Емоційне відео із зустріччю сім'ї опублікував омбудсман Дмитро Лубінець.

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Звільнений з полону зустрівся з маленьким сином

Коли військовий вийшов з автобуса, на нього вже чекала сім'я – кохана та маленький син. На відео видно, як хлопчик притулився до тата, поки захисник тримав його на руках.

У той момент присутні не могли стримати сліз – "так, це твій тато". Видно, що дитина чекала на нього – хлопчик буквально не хотів злазити з рук воїна та не міг перестати його обіймати.

Коли хтось із родичів запропонували потримати дитину на руках, щоб захисник бодай на хвилину міг обійняти свою дружину двома руками, то їхній синочок сказав "ні" і ще більше притулився до батька.

Зустріч тата з сином: дивіться відео