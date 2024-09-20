Журналісти "Голосу Америки" спілкувалися з Анною ще у 2023 році. Тепер вони додали у свій ролик інформацію про повернення Кирила. Зауважимо, що під час обміну 13 – 14 вересня уперше за довгий час повернули частину азовців.

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Історія Анни та Кирила Зайцевих

Анна Зайцева, яка пережила облогу Маріуполя разом із тримісячним сином на "Азовсталі", майже після двох з половиною років дочекалася чоловіка. Під час крайнього обміну військовополоненими Кирило, військовий бригади "Азов", повернувся,

– пишуть журналісти.

Кирило Зайцев був колишнім морським піхотинцем. Він залишив військову службу незадовго до повномасштабного вторгнення, але приєднався до батальйону "Азов" після 24 лютого 2022 року. Під час облоги Маріуполя Анна разом із тримісячним сином понад 60 днів ховалися на "Азовсталі", Святослав став наймолодшим мешканцем обстрілюваного заводу, він розраджував дорослих. Але через обмежений простір в дитини з'явилися проблеми з ногами.

Чоловіка Анна бачила декілька разів, востаннє на початку березня 2022-го. Кирило приходив у бункер принести їжу цивільним. Згодом його поранило в ногу, він залишився в оточенні разом із іншими азовцями, потрапив у полон.

Товариші передали звістку, що бачили його в Оленівці під час теракту, але на цьому інформація урвалася. Два з половиною роки Анна нічого не знала про чоловіка, і все ж чекала.

Це все важко. Ти розумієш, що маєш бути сильною не тільки за себе, але й за чоловіка і за сина. Я думаю що я стала набагато сильнішою. Але кожного разу, коли до мене підходять жінки і кажуть "ви така сильна", кажу: ви знаєте, я всім бажаю бути не сильними, а щасливими,

– згадувала Анна в 2023 році.

Кирило Зайцев після полону (фото 13) / Фото Костянтин і Влада Ліберови

Червоний Хрест не міг підтвердити, чи Кирило справді в полоні, чи живий. Та Анна вірила в диво – і в те, що чоловік виконає обіцянку повернутися, дану ще на "Азовсталі". Вона теж дещо пообіцяла – народити донечку, коли подружжя возз'єднається.

Тепер перед родиною стоїть ще один виклик – довга реабілітація.

"Одна справа повернутися з війни фізично, а інша – повернутися з війни емоційно", – говорить жінка.

Та все ж Кирило вдома, це найголовніше.

Важливо! У полоні залишаються ще 900 бійців "Азову". За них потрібно боротися, вони виживають у нелюдських умовах.