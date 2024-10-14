Денис каже, що крайні 2 – 3 тижні перед виходом з "Азовсталі" вже не було змоги виїхати. Історією воїна поділилися у МВС України.

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Про події на "Азовсталі"

Прикордонник розповідає, що на "Азовсталі" було багато уламків та сміття. За шість днів до виходу біля нього влучила ракета. Денис отримав поранення, постраждало стегно, був уламок в п'ятці.

Я вже не міг ходить. Не було знеболювального, це все робили без нього і це було важко,

– каже Денис Мотичко.

Денис Мотичко про російський полон

Попри всі випробування, які пережив, Денис розповідає, що саме полон показав йому справжню дружбу та підтримку. А ще ділиться тим, що майже кожну ніч у полоні йому снилися яскраві сни. Для нього це було подихом зі свободи.

Три місяці полону український захисник провів в Оленівці. Розповідає, що матраців та ліжок на всіх не вистачало. Доводилося спати на бетоні та підстеляти каремати. Харчування було не регулярним, іноді вечерю приносили о п'ятій ранку.

Прикордонник перебував у російському полоні два з половиною роки та повернувся на Батьківщину в рамках обміну 14 вересня. Коли врешті потрапив до України, то здавалося, що все відбувається як у фільмі.

Полон став для Дениса переломним моментом. Після нього він зрозумів швидкоплинність життя та почав більше його цінувати.