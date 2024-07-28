Скоро вам некого будет обменивать, – эмоциональное заявление "Редиса"

Во вторую годовщину российского теракта в Еленовке командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко выложил пост о пленных азовцах. Он предостерег, что люди умирают в плену, поэтому могут не дожить до ожидаемого обмена.

Украина возвращает своих военнопленных, но азовцев почти не меняют. Россия относится к ним особенно жестоко.

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Плен должен был длиться несколько месяцев, вместо этого длится два года. Время истекает

Трудно передать словами, что такое один день в российском плену. Времени нет. Постоянные пытки, голод, показательная казнь в Еленовке, незаконные судилища и пожизненные заключения. Скоро вам некого будет обменивать,

– написал Прокопенко.

Он заявил: ни один из тех, кто давал бойцам Мариупольского гарнизона гарантии при выходе с территории "Азовстали", не выполнил своих обещаний.

В мае 2022-го ООН, Международный Комитет Красного Креста, российская сторона и военно-политическое руководство Украины гарантировали, что будет сохранена жизнь каждого военнослужащего гарнизона, что к ним не будут применены пытки, зато их как можно быстрее обменяют.

Но россияне не сдержали своего обещания. Они вероломно наплевали на все пункты соглашений и коварно убили в Еленовке 53 безоружных азовцев. Люди спали, когда произошел теракт. Многие были ранены, и они до сих пор в плену.

Преступление в Еленовке стало апогеем нарушения оккупантами законов и обычаев ведения войны. Современная история не знает подобных примеров бесчеловечной жестокости в отношении военнопленных, констатировал командир "Азова".

"В день, когда вся страна склоняет головы перед погибшими в Еленовке азовцами, мне не дает покоя только один вопрос: приложили ли другие гаранты сохранения жизней личного состава Мариупольского гарнизона все усилия, проработали все возможные варианты и задействовали необходимые рычаги влияния на россиян, чтобы обещанные через 3 – 4 месяца после выхода с "Азовстали" обмены произошли?" – спросил "Редис".