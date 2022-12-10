Отчаяние, что не можем быть сейчас на передовой - "Редис" передал послание из Турции

Командир защитников Мариуполя Денис Прокопенко "Редис" призвал сделать все возможное и невозможное для освобождения украинских военнопленных. Он передал письмо из Турции.

Письмо "Рэдиса" зачитала его жена Екатерина Прокопенко, получая награду за гражданскую позицию от имени Ассоциации семей защитников "Азовстали". Ее муж просил обнародовать послание при важном случае.

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Необходимо вернуть всех пленных

Прокопенко припомнил о пребывание в плену. Там был полный информационный вакуум, а в День Независимости звучали угрозы смертной казни. "Редис" хорошо понимает, насколько сложен процесс обмена военнопленных, поэтому призывает всех сделать все возможное для освобождения украинских пленников.

Командиры "Азова" надеются еще принести пользу Украине в войне против российских захватчиков. "Рэдис" отмечает, им жаль, что сейчас они не могут быть рядом с собратьями на передовой

Для нас большое отчаяние, что мы не можем быть сейчас рядом с нашими собратьями на передовой, и надеемся, что для нас война не закончилась и мы будем полезны для нашего государства,

– подчеркнул командир.

Битва за Мариуполь стала раковой опухолью для россиян

Прокопенко добавил, что битва за Мариуполь стала для украинцев символом несокрушимости, а для россиян – раковой опухолью. Украинские защитники в течение 86 дней отправляли на убой батальон за батальоном.

Защитники Мариуполя оттянули на себя большую группировку вражеских сил на юге, тем самым замедлив давление на других направлениях.

Прокопенко напомнил, что в масштабах страны это позволило перегруппировать войска, получить западное оружие и перенять инициативу на фронте.