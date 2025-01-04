Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Гостомельской поселковой военной администрации.

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Что известно о погибшем воине и когда запланировано прощание

В субботу, 4 января, на Киевщине прощаются с погибшим Героем Денисом Русских. Отмечается, что он был гранатометчиком в отделении взвода огневой поддержки десантно-штурмовой роты.

Денис отважно защищал нашу свободу и независимость, боролся за мирное будущее нашей страны,

– указывает местная власть.

Денис Русских погиб 26 декабря 2024 года во время выполнения боевого задания. Направление, где защищал Украину военный, не сообщается.

В Гостомельской администрации рассказали, что прощание с Героем состоится на кладбище в селе Мощун. На 11:30-12:00 запланировано прощание возле Дома защитника (село Горенка, улица Добровольцев, 120). В 12:00-12:20 состоится движение колонны к кладбищу села Мощун, по улицам Лесная, Озерная, Вишневая. На 12:30-13:00 запланировано само захоронение.

"Разделяем с семьей боль потери, не простим врагу ни одной погибшей души!", – пишет власть.