Премьер-министр отметил, что Украина должна не только просить деньги у стран-союзниц, но и демонстрировать внутренние изменения. В частности, рассматривают реформу власти.
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По словам Шмыгаля, эта реформа предусматривает:
- сокращение государственного аппарата;
- повышение качества чиновников
В 2023 году целью является снизить расходы на содержание государственного аппарата. Речь по меньшей мере о 30%.
Относительно Кабинета Министров идет дискуссия, какой должна быть реформа. Идеальная модель Кабмина – 15 – 16 мощных министерств и 5 – 6 мощных вице-премьеров. Это все комплексная реформа, над которой мы работаем в этом году. Сейчас идет анализ работы министерств,
– заявил Шмыгаль.
Ранее СМИ сообщали о 14 министерствах
- О сокращении Кабмина СМИ заговорили еще осенью 2022 года. Тогда говорилось, что в Украине может остаться только 14 министерств. Кроме того, сообщали о существенных сокращениях штатов министерств и других центральных органов исполнительной власти.
- Уже в декабре 2022 года правительство приняло решение об объединении Министерства инфраструктуры и Министерства развития общин и территорий.