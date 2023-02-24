Украинский премьер-министр выложил в сети серию фото. На них можно увидеть первые несколько танков Leopard 2, прибывших в наше государство вместе с его польским коллегой Матеушем Морвецким.

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Первые 4 танка уже в Украине

Год назад танки заехали в Украину, чтобы лишить украинцев свободы. Сегодня в Украину также заехали танки, однако для того чтобы свободу защитить,

– подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что вместе с Матеушем Моравецким встретил первые 4 танка Leopard 2. Эти машины предоставила нам Польша, чтобы Украина имела возможность ускорить день, когда наступит победа.

Первые 4 танка Leopard 2 поступили в Украину / Фото с телеграма Шмыгаля

Премьер-министры также приветствовали экипажи украинских танкистов. По словам Шмыгаля, у них уже есть успешный боевой опыт. Их глава украинского правительства поблагодарил за надежную защиту.

Также выразил благодарность Польше и другим партнерам, которые предпринимают решительные шаги, помогающие приближать Украину к победе. Шмыгаль подчеркнул, что при лидерстве Владимира Зеленского наше государство продолжает расширять "танковую коалицию". Это позволит вернуть свободу на все украинские территории.

Я рад принять первых зверюшек в нашем украинском военно-техническом зоопарке! Мы с нетерпением ждем, что сможем принять больше "котиков". Я искренне благодарю наших польских друзей,

– добавил глава Минобороны Алексей Резников.

Он также выразил благодарность польскому народу, президенту Польши Анджею Дуди, а также министру обороны Мариушу Блащаку.

Первые танки Leopard 2 уже в Украине: смотрите видео

Украина получит еще 60 танков

По словам Матеуша Моравецкого, через несколько дней Украина получит еще 60 постсоветских танков Речь идет о PT-91 Twardy, построены на базе боевых машин Т-72.

Отметим, что это не первые постсоветские танки, предоставленные Украине Польшей. С начала полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года – поляки передали нам уже около 250 танков Т-72.

Заметим, что Европа передаст Украине ориентировочно 80 танков Leopard, чтобы обеспечить два батальона. Каждый из них будет содержать по 40 тяжелых боевых машин.

В общем сформируют три батальона: