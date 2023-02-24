Український прем'єр-міністр виклав у мережу серію фото. На них можна побачити перші кілька танків Leopard 2, які прибули до нашої держави разом з його польським колегою Матеушем Морвецьким.

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Перші 4 танки вже в Україні

Рік тому танки заїхали в Україну, щоб позбавити українців свободи. Сьогодні в Україну також заїхали танки, однак для того, щоб свободу захистити,

– підкреслив Шмигаль.

Він зауважив, що разом з Матеушем Моравецьким зустрів перші 4 танки Leopard 2. Ці машини надала нам Польща, щоб Україна мала можливість пришвидшити день, коли настане перемога.

Перші 4 танки Leopard 2 надійшли до України / Фото з телеграму Шмигаля

Прем'єр-міністри також привітали екіпажі українських танкістів. За словами Шмигаля, вони уже мають успішний бойовий досвід. Їм глава українського уряду подякував за надійний захист.

Також висловив подяку Польщі та іншим партнерам, які роблять рішучі кроки, які допомагають наближати Україну до перемоги. Шмигаль підкреслив, що за лідерства Володимира Зеленського наша держава продовжує розширювати "танкову коаліцію". Це дозволить повернути свободу на всі українські території.

Я радий прийняти перших звірят у нашому українському військово-технічному зоопарку! Ми з нетерпінням чекаємо, що зможемо прийняти більше "котиків". Я щиро дякую нашим польським друзям,

– додав глава Міноборони Олексій Резніков.

Він також висловив подяку польському народові, президенту Польщі Анджею Дуді, а також міністру оборони Маріушу Блащаку.

Перші танки Leopard 2 вже в Україні: дивіться відео

Україна отримає ще 60 танків

За словами Матеуша Моравецького, за кілька днів Україна отримає ще 60 пострадянських танків. Мовиться про PT-91 Twardy, побудовані на базі бойових машин Т-72.

Наголосимо, що це не перші пострадянські танки, надані Україні Польщею. Від початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року – поляки передали нам уже близько 250 танків Т-72.

Зауважимо, що Європа передасть Україні орієнтовно 80 танків Leopard, щоб забезпечити два батальйони. Кожен із них міститиме по 40 важких бойових машин.

Загалом сформують три батальйони: