Прем'єр-міністр зауважив, що Україна має не лише просити гроші у країн-союзниць, але й демонструвати внутрішні зміни. Зокрема, наразі розглядають реформу влади.
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За словами Шмигаля, ця реформа передбачає:
- скорочення державного апарату;
- підвищення якості чиновників.
У 2023 році метою є знизити видатки на утримання державного апарату. Мовиться щонайменше про 30%.
Стосовно Кабінету міністрів йде дискусія, якою має бути реформа. Ідеальна модель Кабміну – 15 – 16 потужних міністерств та 5 – 6 потужних віцепрем'єрів. Це все комплексна реформа, над якою ми працюємо цього року. Зараз іде аналіз роботи міністерств,
– заявив Шмигаль.
Раніше ЗМІ повідомляли про 14 міністерств
- Про скорочення Кабміну ЗМІ заговорили ще восени 2022 року. Тоді мовилося, що в Україні може залишитися лише 14 міністерств. Окрім того, повідомляли про суттєві скорочення штатів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
- Вже у грудні 2022 року уряд ухвалив рішення про об'єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій.