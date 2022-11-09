Найімовірніше, у новій структурі Кабміну буде лише 14 міністерств замість 20. Про це повідомили в ZN.UA з посиланням на власні джерела.
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Що відомо про масштабне скорочення в уряді
За даними видання, нову концепцію побудови Кабміну затвердили на нараді президента Володимира Зеленського з прем'єром, віцепрем'єрами та кількома членами уряду 8 листопада.
Можливе скорочення міністерств з 20 до 14. Зокрема, декілька з них об'єднали. Тим часом без змін залишили:
- Міністерство енергетики;
- Міністерство закордонних справ;
- Міністерство фінансів;
- Міністерство юстиції;
- Міністерство внутрішніх справ;
- Міністерство оборони;
- Міністерство освіти та науки;
- Міністерство охорони здоров'я.
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Структура Кабміну / Інфографіка ZN.UA
Також документ передбачає скорочення граничної чисельності штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (ЦОІВ). Цікаво, що в деяких – у понад два рази. Так:
- у центральних апаратах міністерств – з 9200 до 2800 співробітників;
- у територіальних органах міністерств – з 17 тисяч до більш як 7 тисяч співробітників;
- у центральних апаратах інших ЦОІВ – з 13 тисяч до 4300 співробітників;
- у територіальних органах інших ЦОІВ – приблизно з 80 до понад 40 тисяч співробітників.
Окрім того, може змінитися структура управління. Зокрема, з'явиться Центр уряду, що безпосередньо буде підпорядкований прем'єру.