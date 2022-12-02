Сьогодні, 2грудня, уряд ухвалив рішення про об’єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій України. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише 24 канал.

До теми Кубракова призначили віцепрем'єром з відновлення України

Що дасть об'єднання двох міністерств

Шмигаль переконаний, що це посилить управлінські можливості, що додасть більшої ефективності процесу планування та реалізації програм відновлення. Одночасно це велика відповідальність нового Віцепрем’єр-міністра перед Україною та українцями.

Ми неодноразово зазначали, що процес відновлення України буде відбуватися навіть попри те, що війна триває. Ідеться не лише про довгострокові проєкти, а і про так зване швидке відновлення – те, що потрібно сьогодні й зараз,

– сказав Шмигаль.

Які проєкти відновлення у пріоритеті

Наразі в пріоритеті відновлення критичної інфраструктури на звільнених від окупантів територіях. Що стосується всієї України – у першу чергу необхідно відновити зруйновану росіянами енергетичну інфраструктуру. Тисячі людей зараз залучені до роботи, щоб енергосистема вистояла й українці були зі світлом.

Ми працюємо, щоб кожна родина була зі світлом, теплом, водою та зв’язком,

– сказав Шмигаль.

Також він уточнив, що потрібно відновлювати критично важливі дороги, мости та переправи. Ця робота ведеться щодня останні пів року. Станом на зараз в Україні розчищено більше ніж 2 тисячі кілометрів доріг і зведено понад 70 переправ. Відновлено вже не сотні, а тисячі об’єктів.

Довідка. Віцепрем’єр-міністром із відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури призначили Олександра Кубракова.