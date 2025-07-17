Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Денис Шмыгаль стал министром обороны

На заседании 17 июля Верховная Рада проголосовала за обновленное правительство во главе с новым премьер-министром Юлией Свириденко.

Назначение Дениса Шмыгаля на должность министра обороны поддержали 267 нардепов. В этой должности он заменил Рустема Умерова.

Наша задача – обеспечить каждого военнослужащего от амуниции до новейших технологий связи, от своевременных выплат до медицинской поддержки. Вторая задача – это нарастить вооружение до возможности, которая сломит возможность врага продолжить войну. В первую очередь это увеличение собственного производства. Третья наша задача – это бесперебойная работа министерства обороны,

– рассказал сам Шмигаль.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль занимал должность премьер-министра Украины. Он также стал рекордсменом среди всех глав правительства Украины по продолжительности пребывания в должности – более пяти лет.

15 июля Шмыгаль подал заявление об отставке с должности премьер-министра Украины. Уже на следующий день это решение одобрил Комитет по вопросам государственного строительства.