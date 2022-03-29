Об этом рассказала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, проведшая в Австрии встречу с членами рабочей группы Московского механизма ОБСЕ Вероникой Билковой и Марко Сассоли.

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Известно, что на встрече Людмила Денисова передала информацию о многочисленных преступлениях российских войск против граждан Украины, в частности о:

убийстве захватчиками гражданских и детей,

ужасной гуманитарной ситуации во временно оккупированных и окруженных врагом городах Украины,

принудительном вывозе украинцев на территорию России,

блокировке работы гуманитарных коридоров войсками оккупанта.

Рабочая группа вынесла на рассмотрение вопрос о способах сбора и верификации информации о нарушении прав человека государством-агрессором в период военных действий.

Члены рабочей группы отметили, что передадут факты нарушений правосудию и отметили ценность предоставленной Уполномоченным информации для подготовки отчета рабочей группы, который будет опубликован до 5 апреля.

– подчеркнула Денисова.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека добавила, что Украина продолжит работать с рабочей группой Московского механизма ОБСЕ и предоставлять всю необходимую информацию для противодействия агрессии и привлечения России к ответственности за совершенные военные преступления и преступления против человечности, которые совершили захватнические войска.

Ранее Людмила Денисова рассказала, что российские захватчики производят массовую депортацию населения оккупированных территорий Украины. Только 26 февраля с временно оккупированных территорий вывезли более 19,6 тысяч мирных жителей. Среди них – 3 300 детей.

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