Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что в последнее время очень сложно предпринимать какие-то действия в направлении обмена гражданами, чтобы они имели результат.

Читайте также Ни одного заседания с 2020-го, – Денисова заявила, что поиск пропавших без вести затормозился

Детали списков на обмен

В нашем списке, который касается как раз возвращения наших граждан, которые незаконно были задержаны и содержатся в местах несвободы в ОРДЛО, – 285 человек, из них 44 – это военнослужащие,

– уточнила Денисова.

По ее словам, украинских граждан, которых нужно возвращать, очень много, а количество задержанных как оккупационными властями Донецкой и Луганской областей, так и Россией во временно оккупированном Крыму, увеличивается.

Россия блокирует процесс обмена

Омбудсмен напомнила, что "уполномоченные лица", которые действуют на территориях так называемых "ДНР" и "ЛНР", заявляют, что Украина якобы почти не выполнила договоренности. И поэтому они считают те обмены, которые были в конце 2019 года и в начале весны 2020 года, незавершенными, поскольку якобы не провели "процессуальное очищение". А потому они не рассматривают вопрос обмена.

Также Денисова отметила: относительно обмена гражданами можно двигаться по принципу "обмен всех на всех".

"Но ничего сейчас (относительно обмена – 24 канал) не происходит. Я знаю, что и президент, и все чиновники, которые занимаются этими вопросами, на всех площадках об этом говорят", – добавила она.

Денисова обїяснила, что и она везде ведет соответствующие переговоры. Однако, чтобы процесс сдвинулся с места, нужна политическая воля России, в частности Владимира Путина.

Справка. Ранее Людмила Денисова проинформировала, что в целом в России и на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса незаконно содержат 413 украинцев.