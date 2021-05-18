Последнее заседание рабочей группы при президенте Украины по вопросам пропавших без вести на Донбассе состоялось в июле 2020 года. С тех пор группа не собиралась на заседания, а поиска военных и гражданских заложников фактически не было.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Накануне она встретилась с матерями военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести, а также представителями общественных организаций.

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По мнению омбудсмана, для эффективной работы группы необходимо обновить ее состав. Туда должны войти представители семей лиц пропавших без вести, общественных организаций и властных структур.

Матери выразили обеспокоенность тем фактом, что с прошлого года не состоялось ни одного заседания рабочей группы при президенте Украины по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных). Последний раз на заседание члены рабочей группы собирались 9 июля 2020 года,

– сообщила Денисова.

Она отметила, что будет обращаться с таким предложением к главе Офиса Президента Андрею Ермаку.

Актуально! По данным Денисовой, сейчас 258 граждан Украины считаются пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

В то же время, как написала Денисова, постоянная комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах при Кабинете Министров, провела в текущем году 4 заседания. Во время последнего заслушали представителей Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине.

Они выразили готовность предоставить нашей стране программное обеспечение для функционирования Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и провести его презентацию уже на следующем заседании Комиссии,

– подытожила омбудсмен.

Она добавила, что такие встречи дают возможность скоординировать действия и наработать совместные мероприятия для розыска пропавших без вести лиц и возвращения их домой.