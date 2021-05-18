Останнє засідання робочої групи при президентові України з питань зниклих безвісти на Донбасі відбулося у липні 2020 року. Відтоді група не збиралася на засідання, а пошуку військових і цивільних заручників фактично не було.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Напередодні вона зустрілася з матерями військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти, а також представниками громадських організацій.

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На думку омбудсмана, для ефективної роботи групи необхідно оновити її склад. Туди мають увійти представники родин осіб зниклих безвісти, громадських організацій та владних структур.

Матері висловили занепокоєння тим фактом, що з минулого року не відбулося жодного засідання робочої групи при президентові України з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених). Востаннє засідання члени робочої групи збиралися 9 липня 2020 року,

– повідомила Денісова.

Вона зауважила, що звертатиметься з такою пропозицією до голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

Актуально! За даними Денісової, наразі 258 громадян України вважаються зниклими безвісти на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

Водночас, як написала Денісова, постійна Комісія з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин при Кабінеті Міністрів, провела поточного року 4 засідання. Під час останнього заслухали представників Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні.

Вони висловили готовність надати нашій державі програмне забезпечення для функціонування Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та провести його презентацію вже на наступному засіданні Комісії,

– підсумувала омбудсменка.

Вона додала, що такі зустрічі дають можливість скоординувати дії та напрацювати спільні заходи задля розшуку осіб зниклих безвісти та повернення їх додому.