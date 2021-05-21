Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зазначила, що останнім часом дуже складно робити якісь дії у напрямку обміну громадянами, щоб вони мали результат.

Читайте також Жодного засідання з 2020-го, – Денісова заявила, що пошук зниклих безвісти загальмувався

Деталі списків на обмін

У нашому списку, який стосується якраз повернення наших громадян, які незаконно були затримані й утримуються у місцях несвободи в ОРДЛО – 285 людей, з них 44 – це військовослужбовці,

– уточнила Денісова.

За її словами, українських громадян, яких треба повертати, дуже багато, а кількість затриманих як окупаційною владою Донецької та Луганської областей, так і Росією у тимчасово окупованому Криму, збільшується.

Росія блокує процес обміну

Омбудсменка нагадала, що "уповноважені особи", які діють на територіях так званих "ДНР" і "ЛНР", заявляють, що Україна начебто майже не виконала домовленостей. І тому вони вважають ті обміни, які були наприкінці 2019 року та на початку весни 2020 року, незавершеними, оскільки нібито не провели "процесуальне очищення". А тому вони не розглядають питання обміну.

Також Денісова наголосила: щодо обміну громадянами можна рухатися за принципом "обмін усіх на всіх".

"Але нічого зараз (щодо обміну – 24 канал) не відбувається. Я знаю, що і президент, і всі високопосадовці, які опікуються цими питаннями, на всіх майданчиках про це говорять", – додала вона.

Денісова пояснила, що й вона скрізь веде відповідні перемовини. Однак, аби процес зрушив з місця, потрібна політична воля Росії, зокрема Володимира Путіна.

Довідка. Раніше Людмила Денісова поінформувала, що загалом у Росії та на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу незаконно утримують 413 українців.