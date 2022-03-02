Денисова обратилась к Красному Кресту за помощью в организации "зеленого коридора"

Украинская омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Международному Красному Кресту. Она попросила о помощи в организации "зеленого коридора".

Она в очередной раз отметила, что российские войска проводят целенаправленные обстрелы медицинских учреждений и медицинского транспорта. Это нарушает право на жизнь и здоровье украинцев.

Читайте также В ваших руках изменить ситуацию, – Ткаченко к руководителям пропагандистских каналов России

Омбудсмен призывает Красный Крест помочь с "зеленым коридором"

Денисова обратилась в Делегацию Международного Комитета Красного Креста в Украине. Она попросила о содействии организации "зеленых коридоров". Это крайне необходимо, чтобы можно было вывезти мирное население и раненых из населенных пунктов, где проводятся активные боевые действия, а также предоставление надлежащей гуманитарной помощи.

Прошу международное сообщество учесть эти факты уничтожения мирных украинцев, максимально усиливать санкционное давление на государство-террорист и принять наконец-то решение о закрытии неба над Украиной,

– подчеркнула она.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!