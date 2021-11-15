Денисова рассказала, сколько украинцев находятся в плену боевиков

На временно оккупированных территориях Донецка и Луганска пророссийские боевики удерживают чуть больше 300 наших сограждан. А еще почти 260 числятся пропавшими без вести.

Такую печальную статистику озвучила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Как рассказала Денисова, среди заключенных немало женщин – 30.

Если мы говорим о тех гражданах, которые были взяты в плен, "осуждены" за "шпионаж" в отношении Украины, то за период войны – это 301 гражданин Украины. Из них: 30 женщин, 44 военнослужащих,

– подчеркнула Денисова.

В то же время, она добавила, что Украина может не знать обо всех пленных на оккупированных территориях.

"Мы можем знать о тех людях, с которыми есть связь у их родственников. Но у нас есть те, с которыми у нас нет связи. Мы считаем, что они там находятся. Потому что один раз подтвердят, что там есть этот гражданин, второй раз – не подтвердят", – отметила украинский омбудсмен.

Количество пленных увеличивается

По словам Денисовой, за период перемирия, то есть с 27 июля 2020 года, список граждан Украины, попавших в тюрем в ОРДЛО, увеличился на 70 человек.

И процесс продолжается, их уже 301 человек. Каждый день мы видим, что что-то происходит. Кого-то взяли, потом выпустили, потом снова взяли,

– объяснила она.

Еще 258 граждан Украины находятся в списках пропавших без вести на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Некоторые из них также могут находиться в местах лишения свободы.

По словам Денисовой, "забвение – хуже измены". Мало-мальское известие, что кто-то кого-то видел в тюрьме, "на подвале" дает надежду, что этот человек жив –и его сразу вносят в списки.