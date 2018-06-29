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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Денисова будет призывать комиссара Совета Европы посетить украинцев в тюрьмах России

21 Читати новину українською
Денисова будет призывать комиссара Совета Европы посетить украинцев в тюрьмах России
Денисова будет призывать комиссара Совета Европы посетить украинцев в тюрьмах России / tass

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратится к комиссару Совета Европы по правам человека относительно недопуска украинской стороны ко всем политзаключенных Кремля. А также просить комиссара посетить украинцев в тюрьмах Российской Федерации.

Об этом Людмила Денисова заявила на специальном брифинге по ситуации, сложившейся с недопуском ее к украинским политзаключенных в России.

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"Я проинформирую послов стран нормандского формата Европейского Союза и США о нарушении Россией международных конвенций, моего мандата как омбудсмена, договоренностей президентов. В ближайшее время я посещу Страсбург, чтобы проинформировать комиссара Совета Европы по правам человека о недопуске ко всем украинским заложникам", – заявила омбудсмен.

Я буду призывать комиссара посетить украинцев в тюрьмах Российской Федерации. Также я донесу эту информацию в соответствующие миссии ООН и ОБСЕ,
– сообщила Денисова.

Также она добавила, что украинская сторона "ожидает от России ответа на предложение разблокировать процесс освобождения заложников и политзаключенных.

"Это можно сделать очень быстро, была бы на это политическая воля", – подытожила омбудсмен.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Новости России Новости политики Евросоюз
Источник: 24 Канал
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