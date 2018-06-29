Денісова закликатиме комісара Ради Європи відвідати українців в тюрмах Росії

Український омбудсмен Людмила Денісова звернеться до комісара Ради Європи з прав людини щодо недопуску української сторони до усіх політв’язнів Кремля. А також проситиме комісара відвідати українців в тюрмах Російської Федерації.

Про це Людмила Денісова заявила на спеціальному брифінгу щодо ситуації, яка склалася з недопуском її до українських політв'язнів у Росії.

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"Я проінформую послів країн нормандського формату Європейського Союзу та США щодо порушення Росією міжнародних конвенцій, мого мандату як омбудсмена, домовленостей президентів. Найближчим часом я відвідаю Страсбург аби проінформувати комісара Ради Європи з прав людини про недопуск до усіх українських заручників", – заявила омбудсмен.

Я закликатиму комісара відвідати українців в тюрмах Російської Федерації. Також я донесю цю інформацію до відповідних місій ООН і ОБСЄ,

– повідомила Денісова.

Також вона додала, що українська сторона "очікує від Росії відповіді на пропозицію розблокувати процес звільнення заручників і політв'язнів.

"Це можна зробити дуже швидко, була б на це політична воля", – підсумувала омбудсмен.