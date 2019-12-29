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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Денисова назвала количество пленных, которые вернутся в Украину

      27 Читати новину українською
      Из плена боевиков в Украину вернутся 80 украинцев / tass.ru

      80 украинцев должны вернуться на Родину из плена российских боевиков. Их передадут украинской стороне во время обмена, который уже начался на КПВВ "Майорск" в Донецкой области.

      Омбудсмен Людмила Денисова в своем фейсбуке отметила, что это – предварительная информация.

      Важно: Обмен пленными между Украиной и Россией: первые фото и видео

      Сегодня будут освобождены 80 наших ребят (но количество лиц может меняться). К месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с нашими согражданами,
      – написала Денисова.

      Украинцы переоделись и тогда начался процесс верификации удерживаемых.

      Новость дополняется...

       

      Что известно об обмене пленными?
      Об обмене удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске. Предварительно провести обмен до конца года также договаривались президент Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандской встрече в Париже 9 декабря.

      Начался обмен между Украиной и представителями оккупантов в 11:00 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорск" под Горловкой в ​​Донецкой области. Россия должна отпустить на родину украинских военных, находившихся в плену оккупантов.

       

       

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Обмен пленными Новости политики Людмила Денисова
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