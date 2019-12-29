Денисова назвала количество пленных, которые вернутся в Украину
80 украинцев должны вернуться на Родину из плена российских боевиков. Их передадут украинской стороне во время обмена, который уже начался на КПВВ "Майорск" в Донецкой области.
Омбудсмен Людмила Денисова в своем фейсбуке отметила, что это – предварительная информация.
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Сегодня будут освобождены 80 наших ребят (но количество лиц может меняться). К месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с нашими согражданами,
– написала Денисова.
Украинцы переоделись и тогда начался процесс верификации удерживаемых.
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Что известно об обмене пленными?
Об обмене удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске. Предварительно провести обмен до конца года также договаривались президент Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандской встрече в Париже 9 декабря.
Начался обмен между Украиной и представителями оккупантов в 11:00 29 декабря на контрольно-пропускном пункте "Майорск" под Горловкой в Донецкой области. Россия должна отпустить на родину украинских военных, находившихся в плену оккупантов.