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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Денісова назвала кількість полонених, які повернуться в Україну

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      З полону бойовиків в Україну повернуться 80 українців / tass.ru

      80 українців мають повернутися на Батьківщину з полону російських бойовиків. Їх передадуть українській стороні під час обміну, що вже розпочався на КПВВ "Майорськ" у Донецькій області.

      Омбудсмен Людмила Денісова у своєму фейсбуці відзначила, що точна кількість обмінюваних осіб може змінюватися.

      Важливо: Обмін полоненими між Україною і Росією: перші фото та відео

      За попередніми даними буде звільнено 80 наших хлопців (але кількість осіб може змінюватися). До місця взаємного звільнення з ОРДЛО вже прибули 3 автобуси з нашими співгромадянами,
      – написала Денісова.

      Українці переодягнулися і тоді розпочався процес верифікації утримуваних. Серед полонених – військові, яких окупанти захопили під час війни на Донбасі та утримували в тюрмах.

      На місці обміну перебувають українські правоохоронці, медики, представник Уповноваженого у справах захисту прав військових Олег Чуйко, консультант Олександр Денисов та громадський активіст Андрій Чуйко. Останні мають здійснити моніторинг стану додержання прав і свобод українців під час передачі з полону бойовиків.


      Медики чекають на звільнених з полону українців / фото ОПУ

       

       

      Що відомо про обмін полоненими?Про обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх" домовилася Тристороння контактна група у Мінську. Попередньо провести обмін до кінця року також домовлялись президент України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандській зустрічі у Парижі 9 грудня.

      Розпочався обмін між Україною та представниками окупантів об 11 годині 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" під Горлівкою у Донецькій області. Після передачі утримуваних, усіх звільнених з полону українів привезуть у Київ.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Обмін полоненими Українці в полоні РФ Україна – Росія Людмила Денісова
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