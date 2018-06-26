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Денисова обратилась с просьбой к Москальковой относительно украинских моряков

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Денисова попросила Москалькову посодействовать во встрече с моряками судна "ЯМК-0041"
Денисова попросила Москалькову посодействовать во встрече с моряками судна "ЯМК-0041" / Коллаж 24 канал

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой о содействии во встрече с удерживаемыми в России членами экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041".

Об этом украинский омбудсмен написала на своей странице в Facebook.

"С целью синхронного и взаимного мониторинга прав удерживаемых лиц я обратилась к уполномоченному РФ с насущной просьбой предоставить беспрепятственную возможность членам украинского рыболовного судна "КАК-0041" Сергею Калиниченко, Руслану Скрипнику, Геннадию Отичку и Олегу Блоку прибыть в Генконсульство Украины в г. Ростов-на-Дону для моей встречи с ними", – говорится в сообщении Денисовой.

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К своему сообщению украинская омбудсмен добавила фотокопию соответствующего письма на имя Москальковой.

Денисова напомнила, что как исключение украинская сторона, на выполнение договоренностей Президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина, сняла запрет на въезд уполномоченному РФ. Поэтому 26 июня Москалькова беспрепятственно прибыла в Киев, где в посольстве РФ в Украине встретилась с 7 членами судна "Норд".

 

Теги: Новости Украины заложники Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости политики Новости России Водный транспорт
Источник: 24 канал
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