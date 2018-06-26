Денісова звернулась із проханням до Москалькової щодо українських моряків

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до російської колеги Тетяні Москалькової з проханням про сприяння в зустрічі з утримуваними в Росії членами екіпажу українського риболовецького судна "ЯМК-0041".

Про це українська омбудсмен написала на своїй сторінці у Facebook.

"З метою синхронного і взаємного моніторингу прав утримуваних осіб я звернулася до уповноваженого РФ з нагальним проханням надати безперешкодну можливість членам українського риболовного судна "ЯК-0041" Сергію Калиниченку, Руслану Скрипнику, Геннадію Отичку та Олегу Блоку прибути в Генконсульство України в м. Ростов-на-Дону для моєї зустрічі із ними", – мовиться у повідомленні Денісової.

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До свого допису українська омбудсмен додала фотокопію відповідного листа на ім'я Москалькової.

Денісова нагадала, що як виняток українська сторона, на виконання домовленостей Президента України Петра Порошенка та президента Росії Володимира Путіна, зняла заборону на в'їзд уповноваженій РФ. Тож 26 червня Москалькова безперешкодно прибула до Києва, де в посольстві РФ в Україні зустрілася з 7 членами судна "Норд".