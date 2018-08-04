Денисова отреагировала на жестокое избиение девочки в Одессе

Девушке-подростку, которую 31 июля жестоко избили ее сверстницы, оказывают необходимую помощь, в том числе и психологическую.

Об этом на своей странице в Facebook написала украинская омбудсвумен Людмила Денисова.

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31 июля в Одессе вблизи заброшенного детского сада и школы №69 группа девочек-подростков жестоко избила ровесницу, а затем забрала ее вещи.



"О моральном аспекте того, что произошло, и говорить не приходится... На данный момент лица девушек установлены, открыто уголовное производство. Пострадавшая получает всю необходимую помощь, и психологическую тоже", – говорится в сообщении Денисовой.

Напомним, правоохранительные органы начали расследование по факту жестокого избиения школьницы группой учеников в Одессе, которое было обнародовано сети и вызвало большой резонанс в городе.