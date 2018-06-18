Денисова подвела итоги встречи с Москальковой

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала о результатах встречи со своей российской коллегой Татьяной Москальковой.

Соответствующее сообщение появилось на ее странице в Facebook.

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По словам украинской омбудсвумен, они обсудили возможность синхронности первых их посещений.

"Дальнейшие наши визиты мы будем проводить уже в разное время. Мы проверим условия содержания, а также убедимся в той информации, которую предоствляли друг другу в письмах. Даты визитов еще обсуждаем", – пояснила Денисова.

Напомним, ранее Татьяна Москалькова заявляла, что они с Денисовой, по результатам переговоров, начали делать "дорожной карты" посещения граждан, находящихся в местах лишения свободы.