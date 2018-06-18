Денісова підбила підсумки зустрічі з Москальковою
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла про результати зустрічі зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою.
Відповідний допис з’явився на її сторінці у Facebook.
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За словами української омбудсвумен, вони обговорили можливість синхронності перших їхніх відвідувань.
"Подальші наші візити ми проводитимо вже в різний час. Ми перевіримо умови утримання, а також переконаємося в тій інформації, що надавали одне одному в листах. Дати візитів ще обговорюємо", – пояснила Денісова.
Нагадаємо, раніше Тетяна Москалькова заявляла, що вони з Денісовою, за результатами перемовин, розпочали вироблення "дорожньої карти" відвідування громадян, які перебувають в місцях позбавлення волі.
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